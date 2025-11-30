Tarr ZoltánTisza Pártmegszorítócsomag

Menekül a sajtó elől Tarr Zoltán, miután kiszivárgott a Tisza brutális megszorítócsomagja

Hiába ért véget a Tisza házi versenye, Magyar Péteren kívül továbbra sem nyilatkozhatnak a politikusok. Így Tarr Zoltán is hallgat, akit a párt nyíregyházi rendezvényén kérdezték volna, hogy mik a tervei egyéni képviselőjelöltként. Emlékezetes, hogy korábban épp Tarr volt az, aki elszólta magát arról, hogy adóemelésekre készülnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 15:05
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Menekül a sajtó elől Tarr Zoltán, aki először beszélt arról, hogy a Tisza kormányra kerülve adóemelést hajtana végre. A párt alelnökét Magyar Péter nyíregyházi rendezvényén akarta kérdezni a Mandiner stábja arról, hogy mit csinálna az egyéni választókerületben, amelyikben megméreti magát. Tarr végig csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozik.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője
Fotó: Markovics Gábor

Aligha meglepő, hogy most hallgatásba burkolózik Tarr Zoltán, hiszen Magyar Péter a Tisza Párt előválasztása során kijelentette, hogy továbbra is rövid pórázon fogja tartani a jelölteket. Magyar Péter a Telexen adott interjúban kiemelte, hogy véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat meg a sajtónak. 

A napokban lezárult az előválasztás, és meglehetősen furcsa módon Tarr Zoltán behúzta a soroksári körzetet a szavazatok valamivel több mint felét megszerezve, pedig a szavazás első fordulójában csupán a második helyen végzett. 

Ám hiába lett hivatalosan is jelölt, Tarr továbbra sem vehette le a szájzárat.

De nem mindig volt ilyen szűkszavú Tarr Zoltán. Emlékezetes, hogy még nyáron kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

 

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Később Tarr Zoltán volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott.

Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

 

Brutálisan megsarcolná a magyarokat a Tisza

Most pedig az Index birtokába került egy több száz oldalas gazdasági tervezet, amely szerint Magyar Péter pártja radikálisabb átalakítást vázolt fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyez, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját, jelentős többletterhek kerülnének a lakosságra és a vállalkozásokra is:

  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint
  • új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné. Fizetőssé tennék a gyermekek számára is az egészségügyi ellátást.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

