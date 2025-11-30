Menekül a sajtó elől Tarr Zoltán, miután kiszivárgott a Tisza brutális megszorítócsomagja

Menekül a sajtó elől Tarr Zoltán, aki először beszélt arról, hogy a Tisza kormányra kerülve adóemelést hajtana végre. A párt alelnökét Magyar Péter nyíregyházi rendezvényén akarta kérdezni a Mandiner stábja arról, hogy mit csinálna az egyéni választókerületben, amelyikben megméreti magát. Tarr végig csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozik.

Fotó: Markovics Gábor

Aligha meglepő, hogy most hallgatásba burkolózik Tarr Zoltán, hiszen Magyar Péter a Tisza Párt előválasztása során kijelentette, hogy továbbra is rövid pórázon fogja tartani a jelölteket. Magyar Péter a Telexen adott interjúban kiemelte, hogy véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat meg a sajtónak.

A napokban lezárult az előválasztás, és meglehetősen furcsa módon Tarr Zoltán behúzta a soroksári körzetet a szavazatok valamivel több mint felét megszerezve, pedig a szavazás első fordulójában csupán a második helyen végzett.

Ám hiába lett hivatalosan is jelölt, Tarr továbbra sem vehette le a szájzárat.

De nem mindig volt ilyen szűkszavú Tarr Zoltán. Emlékezetes, hogy még nyáron kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Később Tarr Zoltán volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott.