Nyíregyházán is lecsapott a tiszás gyűlöletkommandó

Szinte már mindennapos, hogy a Tisza Párt politikusai vagy Magyar Péter hívei agresszíven viselkednek a nekik nem tetsző sajtó munkatársaival. Most Nyíregyházán, digitális polgári körök országjárásra rászervezett tiszás összejövetelen sértegették a Mandiner munkatársait, akik arról kérdezték Magyar Péter szimpatizánsai mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási csomagjáról.

A kérdésre egy férfi dühbe gurult, és elkezdte ütögetni a portál riporterének a mikrofonját, majd az operatőrnek fenyegető hangnemben a következőket mondta:

te mit veszel fel?

Majd az illető nehezményezte, hogy a Tisza-adóról kérdezték.

Menetrendszerű a tiszás gyűlölködés

Nem meglepő módon két héttel ezelőtt, a Tisza Párt győri rendezvénye sem múlt el inzultus nélkül.

Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell!

– dühöngött Magyar Péter egyik híve a Hír TV riporterének. Egy másik Tisza-párti szimpatizáns azért őrjöngött, amiért a Hír TV tudósított az eseményről, ugyanis eleinte az ATV munkatársának vélte az újságírót. Amikor kiderült, hogy valójában melyik televíziótól kérdezik, zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott.

Menj a p…csába, mert kapsz! Engem ne vegyél!

– tombolt Magyar Péter erőszakos híve.

Ez még nem volt elég az agresszivitásáról hírhedtté vált pártvezér szektaszerűen működő követőinek.

A f…szomat nem vennéd föl? Húzz anyádba, g…ci! Mennyé’ má’ innen, te!

– fejezte ki magát alpári módon egy tiszás férfi.

Később megjelent a stábnál egy Magyar Péterrel szimpatizáló férfi, aki szürreális performanszot mutatott be a tévéseknek: a riporter intim zónájába lépve, ujját fenyegetően, közvetlenül a riporter szeme elé tolva járta őket körbe-körbe. Centiken múlott, hogy az esetből nem lett fizikai atrocitás.

Ezenkívül a tudósító elmondása szerint többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket.