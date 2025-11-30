Magyar PéterRuszin-Szendi Romuluszsajtó

Nyíregyházán is lecsapott a tiszás gyűlöletkommandó

Tombol a gyűlölet Magyar Péter hívei körében: a Tisza Párt nyíregyházi gyűlésén egy férfi erőszakosan viselkedett a Mandiner stábjával. Emlékezetes, hogy Magyar Péter is számtalanszor lépett fel agresszíven a jobboldali média képviselőivel szemben. De Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök vagy Aranyosi Péter humorista sem riadt vissza az erőszaktól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 10:55
Fotó: Havran Zoltán
Szinte már mindennapos, hogy a Tisza Párt politikusai vagy Magyar Péter hívei agresszíven viselkednek a nekik nem tetsző sajtó munkatársaival. Most Nyíregyházán, digitális polgári körök országjárásra rászervezett tiszás összejövetelen sértegették a Mandiner munkatársait, akik arról kérdezték Magyar Péter szimpatizánsai mit gondolnak a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási csomagjáról.

A kérdésre egy férfi dühbe gurult, és elkezdte ütögetni a portál riporterének a mikrofonját, majd az operatőrnek fenyegető hangnemben a következőket mondta:

te mit veszel fel?

Majd az illető nehezményezte, hogy a Tisza-adóról kérdezték.

 

Menetrendszerű a tiszás gyűlölködés

Nem meglepő módon két héttel ezelőtt, a Tisza Párt győri rendezvénye sem múlt el inzultus nélkül.

Kiirtani, szó szerint, a mostani vezetőket kiirtani kell!

– dühöngött Magyar Péter egyik híve a Hír TV riporterének. Egy másik Tisza-párti szimpatizáns azért őrjöngött, amiért a Hír TV tudósított az eseményről, ugyanis eleinte az ATV munkatársának vélte az újságírót. Amikor kiderült, hogy valójában melyik televíziótól kérdezik, zászlóval a kamera és az azt tartó operatőr felé csapott.

Menj a p…csába, mert kapsz! Engem ne vegyél!

– tombolt Magyar Péter erőszakos híve. 

Ez még nem volt elég az agresszivitásáról hírhedtté vált pártvezér szektaszerűen működő követőinek. 

A f…szomat nem vennéd föl? Húzz anyádba, g…ci! Mennyé’ má’ innen, te!

– fejezte ki magát alpári módon egy tiszás férfi.

Később megjelent a stábnál egy Magyar Péterrel szimpatizáló férfi, aki szürreális performanszot mutatott be a tévéseknek: a riporter intim zónájába lépve, ujját fenyegetően, közvetlenül a riporter szeme elé tolva járta őket körbe-körbe. Centiken múlott, hogy az esetből nem lett fizikai atrocitás.

Ezenkívül a tudósító elmondása szerint többen is lökdösték az operatőrt, illetve eltakarták a kamerát a kezükkel, holott közterületi rendezvényről lévén szó a sajtó munkatársai szabadon készíthettek mozgó- és állófelvételeket. 

Volt, aki egy trágár gesztussal a középső ujját mutatta a kamerának, ráadásul Némethi Botond kezéből megpróbálták kivenni a mikrofont.

 

Akasztással fenyegetőztek

A Tisza Párt szimpatizánsai a Kötcsére szervezett rendezvényen is inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, aki szintén a Hír TV riportere, közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva őt ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.

Úgy tűnik, a pártelnöknél már bevett gyakorlat, hogy megjegyzéseket tesz azokra az újságírókra, akik nem szimpatikusak neki vagy olyan kérdéseket akarnak feltenni, amelyek kínosak lennének a baloldali politikusnak. Magyar Péter korábban oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen a Tisza Párt elnöke ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csak kérdéseket akart feltenni a baloldali politikusnak.

Móna Márk, a Mandiner riportere ugyancsak Kötcsén a korábban tömegrendezvényeken is lőfegyverrel járó-kelő Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar Péter erről azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. Ez azonban finoman szólva is ferdítés. 

Emlékezetes a média elleni agresszív fellépéséről a magára humoristának tekintő, Magyar Péter-hívő Aranyosi Péter előadó is, akit garázdaság vétség gyanújával jelentettek fel az V. Kerületi Rendőrkapitányságon, miután 

agresszíven lökdösni kezdte Varga Ádámot, a Patrióta riporterét Puzsér Róbert tüntetésén. A Tisza-szimpatizáns előadó bal kézzel megfogta a Patrióta férfi riporterének hátsóját, sértegette és lökdöste.

Varga Ádám az egyébként gyér lélekszámú érdeklődőt vonzó tüntetésén arról kérdezte Aranyosit, hogy mire gondolt, amikor azt mondta: örül Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök Tisza Párthoz csatlakozásának, mivel így már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

