Orbán Viktor: A Tisza adóemelési tervei Brüsszel követelései

Vannak Brüsszel szolgálatában álló erők. Vannak, akik pénzért, valakik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra, mi pedig azt mondjuk, hogy

nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, egy magyar úton járunk

– fogalmazott Orbán Viktor a DPK második háborúellenes nagygyűlésén, Nyíregyházán, szombaton. A miniszterelnök hozzátéve, ez a két lehetőség van.

A kormányfő a Tisza Pártnak az elmúlt napokban kiszivárgott állítólagos gazdasági terveiről azt mondta, azokat ismerte. – Az nem más, mint az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelmények, amelyeknek én nem tettem eleget és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem, mert az nem jó a magyaroknak – fogalmazott. Orbán Viktor példaként hozta fel, hogy

a brüsszeli dokumentumokban, úgynevezett éves gazdasági ajánlásokban adóemelés, az egykulcsos adó megszüntetése, a többkulcsos adórendszer bevezetése, a vállalkozások adójának emelése és legalább az özvegyi nyugdíjak megadóztatása, a 13. havi nyugdíj eltörlése szerepel.

– Ha a baloldalra szavaznak, majd jól megadóztatják magukat, meg elveszik az adókedvezményeket, mint ahogy tették ezt korábban", "letagadják, de meg fogják csinálni, ha hagyjuk, másnap reggel – fogalmazott. Szavai szerint ennek a politikának az árát Budapesten fizetnék meg. – Ők járnának a legrosszabbul, ha a baloldal nyerne, mert a vagyonadóval a pestieket fogják megsarcolni legelőször – jegyezte meg.

Orbán Viktor a Tisza Pártról azt mondta: ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen.

Mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást. Ha saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt

– hangoztatta.

Borítókép: Orbán Viktor a DPK nyíregyházi nagygyűlésén beszélt (Fotó: Ladóczki Balázs)