A teljes baloldali elit beállt Magyar Péter mögé

– Manapság annyira kiszámítható a magyar közélet, mint a Paprika TV hajnali műsorblokkja. Tizenhat éve fulladásig mennek az ismétlések és a remake-ek. Ritka az izgalom meg az újítás, csak a folytatásos szerencsétlenkedés pörög – írja az Ellenpont főszerkesztő-helyettese. Bordács Bálint kiemelte,

minden áldott választás előtt ugyanaz és ugyanaz a forgatókönyv. Megjelenik az aktuális Messiás, aki nagy hanggal hirdeti az igét. A baloldal reménykedni kezd, elhiszi magát, hogy aztán akkora sírás legyen a vége, mint amekkora a Titanic New York-i díszbemutatóján volt.

Hozzátette, véleménye szerint Magyar Péter a régi baloldal, a Gyurcsány, Bajnai & Weber Company legújabb végterméke. Ez a derék társaság mondott áment erre az agresszív, lebutított Ken babára, aki azóta is szorgalmasan végzi az ámokfutását.

