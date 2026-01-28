A Tisza Párt környezetében már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés eltörléséről + videó

Magyar Péter testvérének csatornáján, a Kontroll.hu YouTube-felületén Tóta W. Árpád baloldali publicista beszélt arról, miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

A Magyar Péter-rajongó Tóta W. Árpád így fogalmaz:

Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.

Nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók kritizálják a rezsicsökkentést. Korábban is több politikus és szakértő fogalmazott meg hasonló véleményt, ám ilyen konkrét utalás a párt jövőbeni intézkedéseire eddig nem hangzott el.

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy korábban

Magyar Péter „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy Facebook-bejegyzésben azt írta, szerinte túl olcsó az energia az emberek számára, ezért „véget kellene vetni” a jelenlegi rendszernek.

Az ugyancsak tiszás Bódis Kriszta pedig úgy fogalmazott: a rezsicsökkentés egyfajta „tudatformálás”, amely hamis elvárásokat alakít ki az emberekben, azt sugallva, hogy ha kevesebbet fizetnek, az mindig jó – miközben szerinte bizonyos helyzetekben észszerűbb lenne többet fizetni.

