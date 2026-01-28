Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

rezsicsökkentéstisza pártbódis krisztagerzsenyi gabriellatűzfalcsoport

A Tisza Párt környezetében már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés eltörléséről + videó

A rezsicsökkentés jövője került szóba Magyar Péter testvérének YouTube-csatornáján, ahol Tóta W. Árpád baloldali publicista nyíltan beszélt a rendszer átalakításának szükségességéről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 9:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter testvérének csatornáján, a Kontroll.hu YouTube-felületén Tóta W. Árpád baloldali publicista beszélt arról, miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Tóta W. Árpád baloldali publicista (Forrás: Képernyőfotó)

A Magyar Péter-rajongó Tóta W. Árpád így fogalmaz: 

Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely.

Nem ez az első alkalom, hogy Tisza-közeli megszólalók kritizálják a rezsicsökkentést. Korábban is több politikus és szakértő fogalmazott meg hasonló véleményt, ám ilyen konkrét utalás a párt jövőbeni intézkedéseire eddig nem hangzott el. 

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy korábban 

Magyar Péter „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést. 

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője egy Facebook-bejegyzésben azt írta, szerinte túl olcsó az energia az emberek számára, ezért „véget kellene vetni” a jelenlegi rendszernek.

Az ugyancsak tiszás Bódis Kriszta pedig úgy fogalmazott: a rezsicsökkentés egyfajta „tudatformálás”, amely hamis elvárásokat alakít ki az emberekben, azt sugallva, hogy ha kevesebbet fizetnek, az mindig jó – miközben szerinte bizonyos helyzetekben észszerűbb lenne többet fizetni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu