A gazdák ügye nem számít – botrányos kijelentés a tiszás megmondóember műsorában

Újabb politikai botrány robbant ki a Mercosur-megállapodás körül, miután Tóta W. Árpád kijelentéseire kemény reakció érkezett Orbán Balázstól.

Orbán Balázs. Forrás: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Tóta W. Árpád baloldali publicista és Kéri László tiszás politológus a Mercosur-megállapodásról beszélgetnek. A felvételen

Tóta W. Árpád arról beszél, hogy a magyar termelők körében nagy felháborodást kiváltó egyezmény szerinte „nettó kedvező”, mivel – mint fogalmazott – a magyar gazdaságban a mezőgazdaság elhanyagolható.

A kijelentésre Orbán Balázs azonnal reagált. Bejegyzésében így fogalmazott: „A baloldali Tóta W. Árpád szerint a Mercosur-megállapodás nettó kedvező, mert a magyar gazdaságban a mezőgazdaság elhanyagolható. A tiszás Kéri László erre rá is erősített.

Pontosan emiatt az agrárellenes brüsszeli hozzáállás miatt vonultak most a gazdák utcára.”

A politikai igazgató szerint a brüsszeli döntéshozók és a baloldali véleményformálók hozzáállása súlyosan sérti a magyar gazdák érdekeit, és ez vezetett a mostani demonstrációkhoz.

Mint arról beszámoltunk, a rendőrségi becslések szerint mintegy négyezer-ötszáz gazda és támogató érkezett kedden Franciaországból, Olaszországból, Belgiumból és Lengyelországból az Európai Parlament elé, hogy nyomást gyakoroljon az európai döntéshozókra.

A demonstráción a magyar gazdálkodók, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége képviselői is részt vettek.

A tiltakozás apropója a negyed évszázados huzavona után tető alá hozott egyezmény, amely a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre az EU 27 tagállama és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) között.

A gazdák aggodalma messze nem alaptalan.

A megállapodás értelmében ugyanis megszűnne a vámok több mint kilencven százaléka, ami megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai marhahús, baromfi, cukor, rizs, méz és szója előtt.

Az európai termelők joggal féltik megélhetésüket a silányabb minőségű, lazább környezetvédelmi és egészségügyi előírások mellett előállított importdömpingtől.

Borítókép: Tóta W. Árpád baloldali publicista (Forrás: Képernyőfotó)