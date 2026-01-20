mercosureurópai parlamenteurópai unió

„Az Európai Unió nem akar élelmiszer-szuverenitást”

Mindenki egészségét veszélyezteti a latin-amerikai országokkal kötött egyezmény – figyelmeztetnek az Európai Parlamentnél tüntető gazdák. Az európai mezőgazdasági termelők többek között azt szeretnék elérni, hogy a Mercosur-megállapodás az Európai Unió Bírósága elé kerüljön.

2026. 01. 20. 20:16
Tüntetők az Európai Parlament épületénél Strasbourgban Fotó: AFP
Nem hajlandók belenyugodni az európai gazdák a munkájukat ellehetetlenítő Mercosur-megállapodásba.

A rendőrségi becslések szerint mintegy négyezer-ötszáz gazda és támogató érkezett Franciaországból, Olaszországból, Belgiumból és Lengyelországból, hogy nyomást gyakoroljon az európai döntéshozókra – számol be róla a France24. A tiltakozás apropója a negyed évszázados huzavona után tető alá hozott egyezmény, amely a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre az EU 27 tagállama és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) között.

A gazdák aggodalma messze nem alaptalan. A megállapodás értelmében ugyanis megszűnne a vámok több mint 90 százaléka, ami megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai marhahús, baromfi, cukor, rizs, méz és szója előtt. Az európai termelők joggal féltik megélhetésüket a silányabb minőségű, lazább környezetvédelmi és egészségügyi előírások mellett előállított importdömpingtől.

Ez a szabadkereskedelem bizonyos esetekben lehetőségeket nyithat Olaszország számára és csökkentheti a vámokat, de mindenki egészségét veszélyezteti

– nyilatkozta Nicolo Koliotassis, egy 23 éves olasz borász, a Coldiretti szakszervezet tagja.

A félelmek jogosak: Dél-Amerikában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket az unióban már rég betiltottak.

A tüntetők célja, hogy megakadályozzák vagy legalábbis késleltessék a szerződés hatálybalépését. Szerdán az Európai Parlament képviselői arról szavaznak, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága (EUB) elé utalják-e. A tét óriási: ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a paktum ellentétes az uniós joggal, azt módosítani kell.

Azt akarjuk, hogy az európai parlamenti képviselők tegyék a dolgukat, és forduljanak a bírósághoz, hogy a megállapodást felülvizsgálják

– követelte Emmanuelle Poirier, egy 45 éves francia szarvasmarha-tenyésztő, aki a francia előírásoknak nem megfelelő hússzállítmányok tömeges beáramlásától tart.

A hangulat puskaporos, a gazdák nem tágítanak. Herve Lapie, a tüntetést szervező FNSEA szakszervezet főtitkára leszögezte: eszük ágában sincs meghátrálni, és szerdáig biztosan maradnak.

A transzparenseken olyan üzenetek olvashatók, mint „Mercosur = biztos halál”, ami jól tükrözi a vidéki Európa véleményét a brüsszeli tervekről. Baptiste Mary, egy fiatal francia gazda rámutatott: az élelmiszerimport teljesen más termelési módszerekkel, jóval több vegyszerrel készül, mint amit az európai gazdáktól megkövetelnek. Ez a kettős mérce elfogadhatatlan a termelők számára, akik amúgy is szigorú uniós szabályozások szorításában küzdenek a talpon maradásért.

Magyarázzák el nekem, hogyan fogjuk megkülönböztetni a brazil cukrot a francia cukortól! Kölcsönösségi záradékokról beszélnek, de ez technikailag lehetetlen. Ezek hamis ígéretek

– mutatott rá egy Aisne-i gabonatermelő.

Nagyon komoly aggályaink vannak ezzel a megállapodással kapcsolatban

– idézi egy mecklenburgi-pomerániai gazda szavait a német Tagesschau.

Ha egyszer bezár egy gazdaságot, az soha többé nem nyílik meg

– figyelmeztetett egy másik német gazda.

A Német Gazdasági Szövetségként alapvetően támogatjuk a kereskedelmi megállapodásokat. De azoknak tisztességesnek kell lenniük

– szögezte le Joachim Rukwied, a szervezet elnöke.

Ebben a versenyben nem tudunk helytállni

– utalt Rukwied a Mercosur-megállapodás által támasztott egyenlőtlen feltételekre.

Ugyanerre figyelmeztet a spanyol Fiatal Gazdák Agrárszövetsége elnöke, Pedro Barato. Mint elmondta, a szervezet nem ellenzi a kereskedelmi megállapodásokat, de elutasítja azokat, amelyek nem egyenlő feltételek mellett kerülnek aláírásra.

Ha Európában nagyon szigorú egészségügyi, fenntarthatósági, állatjóléti vagy növényvédőszer-használati előírásokat kell betartanunk, akkor ugyanezeket az előírásokat kell alkalmazni a külföldről érkező termékekre is. Ellenkező esetben egyértelműen tisztességtelen versenyhelyzet áll fenn

– fogalmazott Barato.

A Mercosurral kötött megállapodás egyértelműen mutatja, hogy az Európai Unió nem akar élelmiszer-szuverenitást, és a harmadik országokra fogja bízni az európai polgárok élelmiszer-ellátásának jövőjét

figyelmeztetett a szintén spanyol ANPROGAPOR (nemzeti sertéstermelők szövetsége) igazgatója, Miguel Ángel Higuera.

Ausztriában is felháborodást keltett a Mercosur-egyezmény.

A megállapodás számos burgenlandi gazda megélhetését adja el olcsó dél-amerikai termékekért cserébe. Szégyenletes, hogy a szövetségi kormány nem mond egyértelmű nemet

– mondta el Anja Haider-Wallner, az ausztriai Burgenland mezőgazdaságért felelős tartományi tanácsosa.

Miközben az EU azzal érvel, hogy a megállapodás 2040-re 77,6 milliárd euróval növelheti az unió GDP-jét, és segíti az európai autók, borok és sajtok exportját, a gazdák úgy érzik, ők fizetik meg a globalizáció árát. Az uniós becslések szerint az export 39 százalékkal nőhet a Mercosur felé, míg onnan 17 százalékos importnövekedést várnak. Ám ez a makrogazdasági matek kevés vigaszt nyújt annak a családi gazdálkodónak, akinek a megélhetését teszi tönkre az olcsó brazil szója vagy argentin marhahús. 

Borítókép: Tüntetők az Európai Parlament épületénél Strasbourgban (Fotó: AFP)

