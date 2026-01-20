„Az Európai Unió nem akar élelmiszer-szuverenitást”

Nem hajlandók belenyugodni az európai gazdák a munkájukat ellehetetlenítő Mercosur-megállapodásba.

Az európai gazdák nem nyugszanak bele a Mercosur-megállapodásba (Fotó: AFP)

A rendőrségi becslések szerint mintegy négyezer-ötszáz gazda és támogató érkezett Franciaországból, Olaszországból, Belgiumból és Lengyelországból, hogy nyomást gyakoroljon az európai döntéshozókra – számol be róla a France24. A tiltakozás apropója a negyed évszázados huzavona után tető alá hozott egyezmény, amely a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre az EU 27 tagállama és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) között.

A gazdák aggodalma messze nem alaptalan. A megállapodás értelmében ugyanis megszűnne a vámok több mint 90 százaléka, ami megnyitná az uniós piacot a dél-amerikai marhahús, baromfi, cukor, rizs, méz és szója előtt. Az európai termelők joggal féltik megélhetésüket a silányabb minőségű, lazább környezetvédelmi és egészségügyi előírások mellett előállított importdömpingtől.

Ez a szabadkereskedelem bizonyos esetekben lehetőségeket nyithat Olaszország számára és csökkentheti a vámokat, de mindenki egészségét veszélyezteti

– nyilatkozta Nicolo Koliotassis, egy 23 éves olasz borász, a Coldiretti szakszervezet tagja.

A félelmek jogosak: Dél-Amerikában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket az unióban már rég betiltottak.

A tüntetők célja, hogy megakadályozzák vagy legalábbis késleltessék a szerződés hatálybalépését. Szerdán az Európai Parlament képviselői arról szavaznak, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága (EUB) elé utalják-e. A tét óriási: ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a paktum ellentétes az uniós joggal, azt módosítani kell.

Azt akarjuk, hogy az európai parlamenti képviselők tegyék a dolgukat, és forduljanak a bírósághoz, hogy a megállapodást felülvizsgálják

– követelte Emmanuelle Poirier, egy 45 éves francia szarvasmarha-tenyésztő, aki a francia előírásoknak nem megfelelő hússzállítmányok tömeges beáramlásától tart.

A hangulat puskaporos, a gazdák nem tágítanak. Herve Lapie, a tüntetést szervező FNSEA szakszervezet főtitkára leszögezte: eszük ágában sincs meghátrálni, és szerdáig biztosan maradnak.