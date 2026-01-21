A Tisza Párt fázik a rezsicsökkentéstől + videó

A rezsicsökkentés újra a politikai viták középpontjába került, miután a Tisza Párt több szereplője is kritikus hangon szólalt meg az intézkedésről. Orbán Balázs egy videót tett közzé, amelyben tiszás politikusok nyilatkozatai hallhatók.

A felvételen Magyar Péter, a párt elnöke arról beszél, hogy szerinte a rezsicsökkentés „humbug”. A párt egyik politikusa, Bódis Kriszta pedig így fogalmazott:

A rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője szerint a jelenlegi rendszer nem ösztönöz takarékosságra, mert ha az energia olcsó, az emberek kevésbé figyelnek a fogyasztásra. A felvételen hallható még Kéri László baloldali politológus eszmefuttatása is.

Orbán Balázs posztjában keményen reagált a kijelentésekre: „Rég nem látott hideg van Magyarországon, a Tisza Párt mégis a rezsicsökkentéstől fázik.

Példátlan az a gondolat Bódis képviselőjelölttől, hogy ha a rezsi drágább, az a jobb. Micsoda humbug!”

Mint arról írtunk, kipróbált globalistákkal van tele a Tisza Párt. Magyar Péter szakértői egytől egyig végrehajtanák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. Így leválnának az olcsó orosz olajról, amivel véget vetnének a rezsicsökkentésnek.

Borítókép: Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)