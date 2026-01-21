rezsicsökkentéstisza pártbódis krisztamagyar péter

A Tisza Párt fázik a rezsicsökkentéstől + videó

A Tisza Párt több szereplője is bírálta már a rezsicsökkentést. Orbán Balázs szerint éppen a mostani nagy hidegben derül ki, mennyire fontos a kormány támogatása, amely sok családnak nyújt védelmet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 10:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rezsicsökkentés újra a politikai viták középpontjába került, miután a Tisza Párt több szereplője is kritikus hangon szólalt meg az intézkedésről. Orbán Balázs egy videót tett közzé, amelyben tiszás politikusok nyilatkozatai hallhatók.

Magyar Péter és Bódis Kriszta Fotó: MW

A felvételen Magyar Péter, a párt elnöke arról beszél, hogy szerinte a rezsicsökkentés „humbug”. A párt egyik politikusa, Bódis Kriszta pedig így fogalmazott:

A rezsicsökkentés arra állítja rá az embereket, hogy jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és ha kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője szerint a jelenlegi rendszer nem ösztönöz takarékosságra, mert ha az energia olcsó, az emberek kevésbé figyelnek a fogyasztásra. A felvételen hallható még Kéri László baloldali politológus eszmefuttatása is.

Orbán Balázs posztjában keményen reagált a kijelentésekre: „Rég nem látott hideg van Magyarországon, a Tisza Párt mégis a rezsicsökkentéstől fázik. 

Példátlan az a gondolat Bódis képviselőjelölttől, hogy ha a rezsi drágább, az a jobb. Micsoda humbug!”

Mint arról írtunk, kipróbált globalistákkal van tele a Tisza Párt. Magyar Péter szakértői egytől egyig végrehajtanák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. Így leválnának az olcsó orosz olajról, amivel véget vetnének a rezsicsökkentésnek.

Borítókép: Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.