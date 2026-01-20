bódis krisztamagyar péterferencz orsolya

Bódis Krisztának tisztáznia kell, mi lett a gyerekeknek szánt támogatások sorsa! + videó

Elszámolást vár el Ferencz Orsolya egy, a tiszás Bódis Krisztához köthető alapítvány milliárdos állami támogatásának felhasználásáról, miután sajtóértesülések szerint a pénz egy részének sorsa máig tisztázatlan.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 19:24
Magyar Péter és Bódis Kriszta Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Ferencz Orsolya közösségi oldalán reagált azokra a sajtóban megjelent hírekre, amelyek szerint egy, a tiszás Bódis Krisztához köthető alapítvány milliárdos állami támogatást kapott iskola és kollégium létesítésére hátrányos helyzetű roma gyermekek számára, ugyanakkor a támogatás egy részének felhasználása máig nem tisztázott.

Magyar Péter és Bódis Kriszta Fotó: Ellenpont

Ferencz felidézte: a sajtóértesülések szerint a támogatási összegből mintegy 775 millió forint sorsa ismeretlen, miközben a vállalt célok egy része nem valósult meg. Véleménye szerint a belvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi embereknek joguk van tudni, mi történt a gyermekeknek szánt forrásokkal, különösen annak fényében, hogy Bódis Krisztina bizalmat kíván kérni az itt élőktől, amikor országgyűlési képviselői posztra pályázik. Ferencz Orsolya hangsúlyozta: 

a közvélemény jogosan vár el egy teljes körű, dokumentumokkal alátámasztott elszámolást a támogatások felhasználásáról.

 Úgy fogalmazott, amennyiben ez haladéktalanul nem történik meg, az a bizalom elvesztéséhez vezethet.

Ferencz Orsolya hozzátette: a helyi lakosok joggal várják el azt is, hogy világossá váljon, Bódis Krisztina eddig milyen konkrét tevékenységet végzett értük, és mi történt az egyéb célokra felvett állami támogatásokkal.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt jelöltje körül egyre több a kérdés, de az adott válaszok száma jóval csekélyebb. Bódis Kriszta körül gyanús pénzmozgásokról szóló hírek kerülnek a felszínre. A Bódis nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány – melynek a hátrányos helyzetű, szegregált gyerekek támogatása lenne a feladata – több milliárd forint támogatáshoz jutott, amivel a Tényellenőr vizsgálatai szerint Magyar Péter embere nem tud maradéktalanul elszámolni.

Borítókép: Magyar Péter és Bódis Kriszta (Forrás: MW)


