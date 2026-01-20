tisza pártmagyar péterkéri lászló

Magyar Péter lakájmédiája eksztázisban ünnepli a megállapodást, amely tönkreteszi a gazdákat + videó

Kéri László és Tóta W. Árpád a Mercosur-megállapodást dicsőítette a Tisza Párt házi médiájában. A Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László műsorában a gyurcsányista publicistával arról beszéltek, hogy a magyar gazdákat fel kell áldozni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 17:30
Magyar Péter összetűzésbe került a tüntető gazdákkal Strasbourgban (Forrás: Facebook)
Miközben Magyar Péter Strasbourgban próbálta álságosan a gazdatüntetőt játszani (amíg a magyar gazdák el nem zavarták), addig a Tisza háztáji sajtójában, a Kontroll.hu-n az emberei éppen azt a Mercosur-megállapodást éltették, amely ellen a pártvezér a látszat kedvéért tüntetett – írta meg az Ellenpont

Kéri László és Magyar Péter. Forrás: YouTube Tisza Párt
Kéri László és Magyar Péter (Forrás: YouTube)

A tényfeltáró portál kiemelte, hogy a Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László műsorában Tóta W. Árpád fejtegette – Kéri helyeslése mellett –, hogy valójában a magyar gazdák feláldozhatóak, hiszen alacsony a GDP-hozzájárulásuk. A magyarellenes kirohanásairól közismert publicista, Gyurcsány Ferenc egykori fizetett propagandistája egész konkrétan úgy fogalmazott:

Ez a Mercosur-megállapodás, ami, ugye, a dél-amerikai államok egy részével történő ilyen vámkedvezményt jelent. Emiatt hergelődnek a gazdák Franciaországban meg több helyen, megosztott ebben az unió, mert az írek rengeteg marhahúst termelnek, és nekik ez a verseny nem jó. De nekünk, a magyaroknak ez speciel nettó kedvező, hát mi… Ugye, a magyar gazdaságban a mezőgazdaság elhanyagolható, nincsen három százalék a GDP-ben.

Kéri László helyeselve elmondta:

És ezen belül is az állattenyésztő ágazat folyamatosan hanyatlásban van.

Végül Tóta W. hozzátette a Tisza párti álláspontot:

Ez az egész arról szól, hogy Európából viszünk ki autót meg gépet, ők meg hoznak be kukoricát és marhahúst. Ezen mi csak nyerni tudunk.

Az első számú tiszás, Magyar Péter tanácsadója, Kéri László pedig egyetértően helyeselve vette tudomásul Tóta W. kirohanását a gazdák ellen.

 

A gazdák elzavarták Magyar Pétert

Miközben Magyar Péter emberei a Tisza Párt lakájmédiájának stúdiójában ünnepelték a dél-amerikai országok és az EU közti szabadkereskedelmi megállapodást, Magyar Péter megpróbált Strasbourgban csatlakozni az ott tüntető gazdákhoz, és úgy tenni, mintha pártja, az Európai Néppárt nem szavazta volna meg a megállapodást. Az álca azonban nem tartott sokáig, egy dühös gazda kiszúrta Magyar Pétert, és el is mondta a véleményét a Tisza és Magyar Péter hazugságáról:

Mikor álltál ki a gazdák mellett? Sohasem láttuk!

– mondta az egyik tüntető Magyar Péternek, aki eddig valóban látványosan került bármiféle szolidaritást a gazdákkal.

Ezt követően a tüntető arról is megkérdezte Magyart, hogy hogyan fog szavazni az Ursula von der Leyen elleni következő bizalmatlansági indítvány során. A Tisza elnöke megpróbált elmenekülni a kérdés elől. Ebből a felindult férfi levonta következtetést:

Nem fogja elutasítani Von der Leyent.

Majd hozzátette:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek.

Vagyis Magyar jelenléte a tüntetésen csak egy újabb átverés, hiszen csak szavakban áll a gazdák mellett, tettekkel nem támogatja a tüntető gazdákat.

Borítókép: Magyar Péter összetűzésbe került a tüntető gazdákkal Strasbourgban (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

