Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét + videó

Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója látható, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 12:06
Magyar Péter összetűzésbe került a tüntető gazdákkal Strasbourgban (Forrás: Facebook)
Deák Dániel közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyen a strasbourgi gazdatüntetés látható. A felvétel szerint a magyar gazdák helyretették Magyar Pétert.

Kiosztották Magyar Pétert a tüntető gazdák (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Mikor álltál ki a gazdák mellett? 

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk.

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

