Deák Dániel közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyen a strasbourgi gazdatüntetés látható. A felvétel szerint a magyar gazdák helyretették Magyar Pétert.
Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét + videó
Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója látható, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.
Mikor álltál ki a gazdák mellett?
– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.
Soha nem láttunk.
– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:
Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
