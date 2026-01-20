Deák Dániel közösségi oldalán közzétett bejegyzésében és az ahhoz csatolt videóban arról írt, hogy megkezdődött a gazdák tüntetése Ursula von der Leyen ellen.
A gazdák Ursula von der Leyen ellen tüntetnek
Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a gazdatüntetés kezdetéről számolt be. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás Ursula von der Leyen ellen irányul, akinek a Tisza Párt bizalmat szavazott a legutóbbi európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson.
Strasbourgban gazdatüntetés zajlik a Mercosur-országokkal kötendő vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen, amelyhez bolgár termelők is csatlakoztak.
Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.
Dömötör Csaba szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság a hétvégén úgy írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament még nem hagyta jóvá.
A politikus szerint Európa-szerte zajlanak a tiltakozások, ennek ellenére a parlament plenáris ülésén nem nyílik vita egy olyan szerződésről, amely több százezer gazda megélhetését és az európai élelmiszer-biztonságot érinti. Úgy fogalmazott: a döntéshozók „a tűzzel játszanak”.
Borítókép: Gazdatüntetés (Fotó: AFP)
