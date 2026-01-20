Rendkívüli

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett

gazdatüntetésekUrsula von der LeyenStrasbourg

A gazdák Ursula von der Leyen ellen tüntetnek

Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a gazdatüntetés kezdetéről számolt be. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás Ursula von der Leyen ellen irányul, akinek a Tisza Párt bizalmat szavazott a legutóbbi európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 10:18
Európai gazdák az Európai Parlament felé vonulnak, hogy tiltakozzanak az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel közösségi oldalán közzétett bejegyzésében és az ahhoz csatolt videóban arról írt, hogy megkezdődött a gazdák tüntetése Ursula von der Leyen ellen.

A gazdák Ursula von der Leyen ellen tüntetnek (Forrás: Facebook)
A gazdák Ursula von der Leyen ellen tüntetnek (Forrás: Facebook)

Strasbourgban gazdatüntetés zajlik a Mercosur-országokkal kötendő vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen, amelyhez bolgár termelők is csatlakoztak. 

Több szakmai szervezet szerint az egyezmény olcsó mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné Európába, aláásva a helyi termelést és a gazdák megélhetését. A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is elárasztják a piacot, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak felelnek meg, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.

Dömötör Csaba szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság a hétvégén úgy írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament még nem hagyta jóvá.

A politikus szerint Európa-szerte zajlanak a tiltakozások, ennek ellenére a parlament plenáris ülésén nem nyílik vita egy olyan szerződésről, amely több százezer gazda megélhetését és az európai élelmiszer-biztonságot érinti. Úgy fogalmazott: a döntéshozók „a tűzzel játszanak”.

Borítókép: Gazdatüntetés (Fotó: AFP)

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Itt a beismerés: Magyar Péter pártcsaládja a gazdák ellen van

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 7 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu