Mercosur gazdatüntetés Brüsszel Európai Bizottság Gál Kinga

Gál Kinga: Az Európai Bizottság ismét elárulta a gazdák érdekeit a Mercosur-megállapodással

Az Európai Bizottság ismét elárulta a gazdák érdekeit a Mercosur-megállapodással – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció alelnöke hétfőn Strasbourgban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 21:25
Gazdatüntetés Berlinben
A politikus szerint a gazdák jogosan érzik úgy, hogy az Európai Bizottság ismét elárulta érdekeiket, nem ok nélkül vannak az utcákon Lengyelországtól Franciaországig, Írországtól Spanyolországig, és hétfőn éppen Strasbourgban – mondta.

Fotó: AFP

Mint ismert, a Patrióták Európáért frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen az EU–Mercosur megállapodás miatt. Gál Kinga a parlamenti vitában elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elnök nem jelent meg, ami szerinte az utcákon tüntető gazdák ezreinek, valamint a Patrióták által képviselt európai polgároknak a semmibevételét jelenti.

A fideszes EP-képviselő szerint a megállapodás következményeként olcsó és lazán szabályozott termékek áraszthatják el az európai piacokat, ami tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az uniós gazdákkal szemben. Hangsúlyozta: 

a bizottság által hangoztatott védzáradékok pusztán üres ígéretek, amelyek nem nyújtanak valódi védelmet az európai mezőgazdasági termelőknek.

Gál Kinga úgy fogalmazott: az elmúlt évek sorozatos hibás bizottsági döntései összeadódnak, és az európai mezőgazdaságot súlyos válságba taszítják. E lépések közé sorolta az európai zöldmegállapodásból fakadó követelményeket, a gazdákra rótt bürokratikus terheket, az ukrajnai szabadkereskedelmi megállapodást, valamint a Mercosur-egyezményt, amelyet újabb merényletnek nevezett az európai agrárium ellen.

A politikus bírálta az új uniós költségvetési tervezetet is, amely szerinte drasztikusan csökkentené az agrártámogatásokat, tovább súlyosbítva az ágazat helyzetét. Mint mondta, mindez együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti, valamint azok elárulását, akik gondoskodnak az európai emberek mindennapi betevő falatjáról.

Gál Kinga kifogásolta az egyezmény elfogadásának módját is, hangsúlyozva, hogy azt az átláthatóság teljes hiánya mellett, jogi trükkökkel erőltették át. A megállapodás kettébontása szerinte a nemzeti parlamentek megkerülését célozza, míg az ideiglenes alkalmazás lehetőségének belengetése az Európai Parlament egyetértési jogát üresíti ki.

A képviselő szerint a Mercosur-megállapodás az utolsó csepp a pohárban az európai agrárium számára. Hozzátette: a Patrióták Európáért frakció gazdák ezreivel és választópolgárok millióival a háta mögött irányváltást követel. Úgy fogalmazott: olyan európai vezetésre van szükség, amely nem Brüsszelt, hanem az európai embereket szolgálja, és véleménye szerint Ursula von der Leyennek és az Európai Bizottságnak távoznia kell.

Borítókép: Gazdatüntetés Berlinben

