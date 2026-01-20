Önök a tűzzel játszanak! – betelt a pohár a Strasbourgban tüntető gazdáknál

Az érintettek attól tartanak, hogy a megállapodás olcsó mezőgazdasági termékek beáramlásához vezet Európába, ami aláássa a helyi termelést.

Az egyik bolgár gazda több mint harminc éve foglalkozik borok előállításával és exportjával nemzetközi, elsősorban európai piacokra. Termelésének 30 százaléka exportra megy, a fennmaradó rész a belföldi piacra kerül – írja a Fakti.

Véleménye szerint a vámmentes borimport – főként Argentínából – eláraszthatja az európai piacot. A borász és borkereskedő így fogalmazott: ez egyértelműen magában hordozza annak veszélyét, hogy rendkívül olcsó argentin borok jelenjenek meg Európában, ami ennek megfelelően veszélyezteti exportunkat. A Bulgária és a Mercosur-országok közötti borászati kereskedelem rendkívül csekély, ezért jelenleg nem jelent fenyegetést a hazai piacra, ugyanakkor komoly kockázatot jelent az európai exportunkra.