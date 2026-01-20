Több bolgár szakmai szervezet – köztük a Gabonatermelők Szövetsége, a Gazdaszövetség és az Egyesített Állattenyésztők Szövetsége – hivatalosan is ellenezte a kereskedelmi egyezményt.
Önök a tűzzel játszanak! – betelt a pohár a Strasbourgban tüntető gazdáknál
A bolgár gazdák Strasbourgban csatlakoznak a páneurópai tiltakozáshoz, amely a latin-amerikai Mercosur-országokkal kötendő, nagy volumenű vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen irányul. Dömötör Csaba is reagált a helyzetre. Mint fogalmazott: Ursula von der Leyen és társai a hétvégén úgy írták alá Mercosur-megállapodást, hogy az Európai Parlament azt még jóvá sem hagyta.
Az érintettek attól tartanak, hogy a megállapodás olcsó mezőgazdasági termékek beáramlásához vezet Európába, ami aláássa a helyi termelést.
Az egyik bolgár gazda több mint harminc éve foglalkozik borok előállításával és exportjával nemzetközi, elsősorban európai piacokra. Termelésének 30 százaléka exportra megy, a fennmaradó rész a belföldi piacra kerül – írja a Fakti.
Véleménye szerint a vámmentes borimport – főként Argentínából – eláraszthatja az európai piacot. A borász és borkereskedő így fogalmazott: ez egyértelműen magában hordozza annak veszélyét, hogy rendkívül olcsó argentin borok jelenjenek meg Európában, ami ennek megfelelően veszélyezteti exportunkat. A Bulgária és a Mercosur-országok közötti borászati kereskedelem rendkívül csekély, ezért jelenleg nem jelent fenyegetést a hazai piacra, ugyanakkor komoly kockázatot jelent az európai exportunkra.
A gabonatermelők kamarájának elnöke úgy véli, hogy a Mercosur-megállapodás nem a szabad kereskedelemről, hanem a tisztességtelen versenyről szól.
Ilja Prodanov, a Nemzeti Gabonatermelői Szövetség elnöke szerint az európai termelők teljesen eltérő költségszinten állítják elő termékeiket, mivel gyökeresen más környezetvédelmi, adminisztratív, szociális és munkafeltételeknek kell megfelelniük. Európában a munkakörülmények és a környezetvédelmi előírások rendkívül szigorúak, a felhasználható növényvédő szerek köre pedig erősen korlátozott.
A gabonatermelők attól tartanak, hogy nemcsak az olcsó búza, kukorica és szója, hanem más kapcsolódó termékek – például a baromfi- és marhahús – is eláraszthatják az európai piacokat.
A Mercosur-megállapodásról hamarosan szavaz az Európai Parlament, ezt követően pedig az egyes tagállamok nemzeti parlamentjei döntenek róla.
„Mekkora szégyen!” – Dömötör Csaba a Mercosur-megállapodásról
Dömötör Csaba Facebook-oldalán osztotta meg videóját, amelyben hétfő este szólalt fel az Európai Parlamentben a Mercosur-megállapodás körüli vitáról:
Mekkora szégyen! Ursula von der Leyen és társai a hétvégén úgy írták alá Mercosur- megállapodást, hogy az Európai Parlament azt még jóvá sem hagyta. Ez önmagában is sokat elmond arról, hogy mit is gondolnak valójában a demokratikus jogokról azok, akik állandóan ezekre hivatkoznak
– mondta a politikus.
A gazdák pár óra múlva nagy számban tüntetnek majd itt, a parlament előtt. Dühösek és minden okuk meg is van rá. Kinyitják az uniós piacokat Dél-Amerika irányába, Ukrajna irányába, a támogatásukat pedig le akarják csökkenteni 20 százalékkal, aztán versenyezzenek, ahogy tudnak a dél-amerikai óriásgazdaságokkal úgy, hogy ott sokkal lazábbak a környezetvédelmi szabályok
– hangzik el a videóban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Európa számos országában tüntetések zajlanak az egyezmény ellen, miközben az Európai Parlament plenáris ülésén nem kerül napirendre a kérdés. Közlése szerint a testületben lesz vita Honduras és a Közép-afrikai Köztársaság helyzetéről, ugyanakkor egy olyan szerződésről, amely több százezer gazda megélhetését és az európai családok asztalára kerülő élelmiszerek minőségét is érinti, nem.
A szerződésről, amely több százezer gazda életét befolyásolja, és azt, hogy kerül-e az európai családok asztalára egészséges élelmiszer, na erről nem lehet vita, mekkora szégyen! Önök a tűzzel játszanak!
– fogalmazott.
Borítókép: Gazdatüntetés (Fotó: AFP)
