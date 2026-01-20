gazdaOrbán Viktortüntetés

A gazdák dühösek, és erre minden okuk megvan + videó

Kitartásra buzdítja a Mercosur-megállapodás ellen tiltakozókat a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 15:05
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
– Azért dühösek a gazdák, mert nem csak ellenük hoztak egy döntést, hanem még hülyének is nézték és ki akarják cselezni őket – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök azt üzente a gazdáknak, hogy tartsanak ki, mert őket most becsapták.

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. 

Nyilvánvaló, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercusur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá

 – szögezte le a kormányfő. Majd rámutatott: úgy cselezte ki Ursula von der Leyen asszony és a bizottság a nemzeti parlamenteket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván, majd döntenek a nemzeti parlamentek, de addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

Na ezért dühösek a gazdák, tehát nemcsak a Mercosur gazdasági kérdéseiről van szó, nemcsak a mezőgazdaság jövőjéről, hanem arról is, hogy átverték a gazdákat, kikerülik a nemzeti parlamenteket, és a gazdák számára hátrányos, sérelmes döntéseket hoznak

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: ezért tüntetnek most Strasbourgban és ezért követelik Von der Leyen lemondását, és igazuk is van.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

