A gazdák dühösek, és erre minden okuk megvan + videó

– Azért dühösek a gazdák, mert nem csak ellenük hoztak egy döntést, hanem még hülyének is nézték és ki akarják cselezni őket – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök azt üzente a gazdáknak, hogy tartsanak ki, mert őket most becsapták.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni.

Nyilvánvaló, hogy amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercusur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá

– szögezte le a kormányfő. Majd rámutatott: úgy cselezte ki Ursula von der Leyen asszony és a bizottság a nemzeti parlamenteket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván, majd döntenek a nemzeti parlamentek, de addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

Na ezért dühösek a gazdák, tehát nemcsak a Mercosur gazdasági kérdéseiről van szó, nemcsak a mezőgazdaság jövőjéről, hanem arról is, hogy átverték a gazdákat, kikerülik a nemzeti parlamenteket, és a gazdák számára hátrányos, sérelmes döntéseket hoznak

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: ezért tüntetnek most Strasbourgban és ezért követelik Von der Leyen lemondását, és igazuk is van.