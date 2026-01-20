Magyar PéterDömötör CsabaagrártámogatásokBrüsszelTisza Párt

Pózolásra volt idő, a gazdákra nem + videó

– Magyar Péternek a reptéri pózolós képre volt energiája, de arra nem, hogy részt vegyen a mezőgazdasági és költségvetési bizottság együttes ülésén – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 13:13
Pózolásra volt idő, a gazdákra nem Forrás: AFP
Dömötör Csaba rámutatott: Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg.

Dömötör Csaba rámutatott: Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg. Fotó: AFP

Kitért rá, hogy az éjszakába nyúló ülésen többek között arról ment a vita, hogyan akarják lefaragni az agrártámogatásokat. 

Magyar Péter az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. Egyetlen felszólalásra nem futotta az érdekükben

– hangsúlyozta a Fidesz EP-képviselője. „Én most is felszólaltam, itt látjátok” – írta a videóhoz.

Dömötör Csaba a videóban kifejtette: – Ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. Kiemelte, hogy az új költségvetési tervek legbotrányosabb része az, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és akkor teszik ezt, amikor a gazdák ezerféle gonddal küszködnek: aszályok, járványok, mindennek tetejében még a piacokat is megnyitják a Mercosur-országok előtt. 

Önök szerint hogy lesz majd esélyük életben maradni az egyre élesebb versenyben, ha közben egyre kevesebb támogatást kapnak?

– tette fel a kérdést. Szavai szerint súlyosbítja az egészet, hogy a Bizottság trükközik: összevonják az alapokat, hogy ne tűnjön fel, hogy kisebbek az összegek. 

Aztán Ursula von der Leyen megígér egy tízszázalékos vidéki célkitűzést az összevont alapban, az itteni nagykoalíció ennek tapsol, de ez egyáltalán nem jelent új pénzt. Végül nagy kegyesen beígérik, hogy a tagállamok a költségvetési tartalékból hamarabb költhetnek, hogyha a Bizottság ezt jóváhagyja, de ez sem jelent új pénzt

– sorolta. Véleménye szerint ezek egyike sem változtat azon a tényen, hogy a támogatások összegét húsz százalékkal akarják csökkenteni. 

Szóval azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. Köszönöm!

– zárta gondolatait.

Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét

Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója látható, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Mikor álltál ki a gazdák mellett?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk.

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja:

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellettük. Köszönjük szépen ezt a segítséget.

Dömötör Csaba: A tervezet komoly fenyegetést jelent az európai gazdákra

Lapunk beszámolt arról is, hogy a Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt. Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, hogy a tervezet komoly fenyegetést jelent az európai gazdákra, így a magyar mezőgazdasági szereplőkre is. Véleménye szerint a most szerveződő gazdatüntetés mérete akár a korábbi brüsszeli megmozdulásokat is meghaladhatja.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU–Mercosur-megállapodás mellett

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 17 cikk chevron-right

