Pózolásra volt idő, a gazdákra nem + videó

Dömötör Csaba a videóban kifejtette: – Ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. Kiemelte, hogy az új költségvetési tervek legbotrányosabb része az, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és akkor teszik ezt, amikor a gazdák ezerféle gonddal küszködnek: aszályok, járványok, mindennek tetejében még a piacokat is megnyitják a Mercosur-országok előtt.

Önök szerint hogy lesz majd esélyük életben maradni az egyre élesebb versenyben, ha közben egyre kevesebb támogatást kapnak?

– tette fel a kérdést. Szavai szerint súlyosbítja az egészet, hogy a Bizottság trükközik: összevonják az alapokat, hogy ne tűnjön fel, hogy kisebbek az összegek.

Aztán Ursula von der Leyen megígér egy tízszázalékos vidéki célkitűzést az összevont alapban, az itteni nagykoalíció ennek tapsol, de ez egyáltalán nem jelent új pénzt. Végül nagy kegyesen beígérik, hogy a tagállamok a költségvetési tartalékból hamarabb költhetnek, hogyha a Bizottság ezt jóváhagyja, de ez sem jelent új pénzt

– sorolta. Véleménye szerint ezek egyike sem változtat azon a tényen, hogy a támogatások összegét húsz százalékkal akarják csökkenteni.

Szóval azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy ha nem segítenek a gazdáknak, akkor legalább ne játszanak el költségvetési színjátékot. Köszönöm!

– zárta gondolatait.

Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét

Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója látható, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Mikor álltál ki a gazdák mellett?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Soha nem láttunk.

– tette hozzá, majd egy másik tüntető azt kérdezi a Tisza Párt vezetőjétől, hogy hol volt Brüsszelben, majd azt mondja: