Dömötör Csaba: A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen ellen

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba hangsúlyozta: „áll a bál” a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt.

Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná (Fotó: AFP)

– Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – hívta fel a figyelmet. A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

A megállapodást több okból is ellenezzük

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmondta: a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt. A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben három-négymilliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi-, a méz- és az etanolágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek. Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul – mint kiemelte – számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszú távú költségvetésben.

Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban is tüntetnek, Olaszországban is tüntetnek a gazdák, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek

– fogalmazott.

Számtalan ügy van, ami miatt nem bízunk abban, hogy az Európai Bizottság elnöke a jövőben jól tudja végezni a munkáját, merthogy már eddig is óriási károkat okozott

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd úgy folytatta: „nem beszélve arról, hogy az egész uniós költségvetést alá akarja rendelni a mérhetetlenül káros háborús mániának”.