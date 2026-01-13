Dömtör Csaba elmondta, mit tesznek valójában Magyar Péterék

– Péter most éppen azzal szórakozik, hogy honlapcímeket jegyez be, máskor makulátlan konyhában süt-főz vagy éppen százféle szögből fotóztatja magát. Ez a díszlet, ez az előtér – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba.
– Na, de mi zajlik a háttérben? Itt azt érdemes megnézni, hogy mit csinálnak ott, ahol már döntési helyzetben vannak, például itt az Európai Parlamentben – jegyezte meg a Fidesz EP-képviselője, és néhány példát is hozz az elmúlt hónapokból:
- A legutóbbi plenáris ülésen megszavazták, hogy Ukrajna jusson hozzá az uniós hadi alapokhoz.
- A költségvetési szavazáskor megszavazták, hogy még több pénzt kapjon Ukrajna, és megszavazták azt, hogy a migrációs paktumra is menjen több pénz, ami a migránsok kötelező szétosztása. Ez az Európai Néppárt, a saját pártjuk egyik fő mániája.
- Megszavaztak egy olyan állásfoglalást, amely a rezsicsökkentés kivezetésére szólít fel. Megszavazták a keleti energiaimport betiltását. Mind a kettő magasabb energiaárakkal járna.
- Megszavazták az ingyenes öntözővíz-használatot kritizáló jelentést is.
- A saját frakciójuk mindeközben áterőltette a Mercosur-megállapodást, tehát Latin-Amerika irányából megnyitnák a piacokat, megnyitják a piacokat Ukrajna irányából, mindeközben húsz százalékkal akarják csökkenteni az európai gazdák támogatását
– sorolta Dömötör Csaba, és kiemelte:
Egyébként a tiszások a felszólalásaik nyolcvan százalékát szánják arra, hogy a saját országukat mószerolják. És büszkén beszélnek arról, hogy mennyire jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert ez gazdasági károkat okoz Magyarországnak, ami jól jön majd nekik a választáson.
Az EP-képviselő hozzátette, hogy ezekről idehaza nem beszélnek, és hogyha lebuknak, akkor letagadják az egészet, a saját hivatalos képviselőjelöltjeiket sem engedik nyilatkozni.
Azért hoztam fel ezt a pár példát, mert nem az a lényeg, hogy mit csinálnak a kirakatban, hanem az, hogy mit csinálnának akkor, hogyha kormányra kerülnének. Hát pont azt, amit itt csinálnak az Európai Parlamentben, csak éppen sokkal súlyosabb következményekkel. Hát nem hagyjuk
– zárta a videóját Dömötör Csaba.
Szóljon hozzá!
