Dömötör Csaba: Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot

Miközben Magyar Péter azt bizonygatja, hogy nem támogatják a Mercosur-megállapodást, a saját frakcióvezetője az Európai Parlament falai között sajtótájékoztatót tartott arról, hogy az EPP nagy szélességgel támogatja azt. „Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot” – kommentálta a helyzetet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

2026. 01. 20. 16:17
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Tiszta vizet öntöttek a pohárba a Mercosur-megállapodással kapcsolatban a Fidesz EP-képviselői, Dömötör Csaba és Deutsch Tamás a közösségi médiában.

Akkor jöjjenek a tények a Mercosurról és a strasbourgi tüntetésről. Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot

– kezdte bejegyzését Dömötör Csaba.

Miközben Magyar Péter zárt Facebook-élőjében előadta, hogy nem támogatják a Mercosur-megállapodást, ugyanebben az időpontban a saját frakcióvezetője az Európai Parlament falai között sajtótájékoztatót tartott arról, hogy az EPP nagy szélességgel támogatja azt – mutatott rá.

Ezt az egészet Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze. Von der Leyen is ebből a pártból érkezik, Weber úr is, mint ahogy Hansen agrárbiztos is. Ebből a megállapodásból az EP-s nagykoalíció támogatása nélkül nem lett volna semmi

– hangsúlyozta az EP-képviselő.

Az a baj ezzel a megállapodással, hogy az EU–ukrán megállapodással együtt úgy nyitják meg az uniós piacokat, hogy közben csökkentik a gazdák támogatását. A gazdáknak kevesebb pénzből kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel – húzta alá Dömötör Csaba.

Magyar Péter azt is állította, hogy a fideszes képviselők nincsenek jelen a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen, ami egyszerű hazugság. Ezzel szemben tény, hogy a tüntetésen egy külön részt szenteltek az EP-képviselők színpadi felszólalásainak

– emelte ki a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A Tisza elnöke a beállított fotókon és a FB-élőzésen kívül arra már nem vette a bátorságot, hogy ott is felszólaljon. Abszurd is lett volna, ha közben Weber úr a parlamenti épület biztonságában arról regél, hogy miért is jó a megállapodás – tette hozzá.

Én viszont felszólaltam, a tiszások a környéken sem voltak, korábban csináltak magukról egy beállított csoportképet, majd szépen elillantak

– emlékeztetett Dömötör Csaba.

Ennél jóval fontosabb, hogy hétfőn együttes ülést tartott az EP mezőgazdasági és költségvetési bizottsága. Leginkább az agrártámogatások csökkentéséről volt szó. A reptéri pózolós fotóra a Tisza elnökének volt ideje, de az ülésen egyáltalán nem vett részt – hívta fel a figyelmet.

Jöjjön a brutális tény: Magyar Péter 372 napja nem szólalt fel a saját szakbizottsága ülésein. Sem a Mercosur ügyéről, sem akármi másról. Ez több mint egy év! Szponzorai, támogatói és jelölői közben elvégezték a piszkos munkát. Végrehajtják azokat a terveket, amelyeket a magyarok előtt ő szemrebbenés nélkül letagad

– hangsúlyozta.

Szintén a Mercosur-megállapodás kapcsán tette közzé gondolatait Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A helyzet az, hogy Magyar Péterék csinálták a Mercosurt

– mutatott rá.

De a budai zsúrpubi szerint a magyar kormány »nem tudta megvédeni a gazdákat« a Mercosur-megállapodástól. Ez nagyjából olyan, mintha azt mondaná: nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától

– érzékeltette a kijelentés abszurditását.

„Csak szólok, a Mercosur-megállapodást nem a magyar kormány hozta össze, hanem Magyar Péter saját brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt. Az EPP Herr Weber vezetésével, – és amelynek tagjai közül került ki egyébként az Európai Unió jelenlegi agrárbiztosa, Christophe Hansen –, évek óta élharcosa ennek az egyezménynek. A Tisza brüsszeli pártja készítette elő és erőltette át az egész katasztrofális megállapodást. És a Tisza brüsszeli pártja a fő motorja az agrártámogatások durva leépítésének is” – hívta fel a figyelmet.

Ráadásul Magyar Péter tagja a Néppárt EP-s mezőgazdasági munkacsoportjának

– emelte ki.

Ehhez képest ma a budai zsúrpubi és a Tisza Párt úgy tesznek, mintha kívülállók lennének, akik »aggódnak a gazdákért«. Hát hogy nem szakad le a plafon automatikusan minden épületről, amik között járkál?! Értitek, ő kiszalad hirtelen bohóckodni, pózerkodni, meg játszani az eszét, közben a saját brüsszeli pártja, a Néppárt előkészíti, áterőlteti és tapsikol a Mercosurhoz

– írta az EP-képviselő.

„Bezzeg egyszer sem mozdította a füle botját sem, amikor részt kellett volna venni a mezőgazdasági és költségvetési bizottság együttes ülésén, hogy az agrártámogatások megvágását megakadályozza. Az elmúlt egy évben egyetlen felszólalás, egyetlen kiállás nem jutott eszébe a gazdák érdekében. Nagy nulla” – értékelt.

Ne legyenek kétségeink: aki Brüsszelben a Néppárttal szavaz, aki hallgat, amikor az agrártámogatásokat kurtítják, aki asszisztál a Mercosurhoz, az nem megvédi, hanem elárulja a magyar gazdákat. És nincs az a tízezer pózolós fotó, ami ezt a kétszínűséget el tudná takarni. Ennyi

– vonta le a következtetést Deutsch Tamás.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

