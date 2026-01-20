Dömötör Csaba: Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot

Tiszta vizet öntöttek a pohárba a Mercosur-megállapodással kapcsolatban a Fidesz EP-képviselői, Dömötör Csaba és Deutsch Tamás a közösségi médiában.

Deutsch Tamás és Dömötör Csaba is felháborítónak tartja Magyar Péter kétszínűségét a Mercosur-megállapodás kapcsán (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Akkor jöjjenek a tények a Mercosurról és a strasbourgi tüntetésről. Idén még nem láttam ilyen álságos tiszás színjátékot

– kezdte bejegyzését Dömötör Csaba.

Miközben Magyar Péter zárt Facebook-élőjében előadta, hogy nem támogatják a Mercosur-megállapodást, ugyanebben az időpontban a saját frakcióvezetője az Európai Parlament falai között sajtótájékoztatót tartott arról, hogy az EPP nagy szélességgel támogatja azt – mutatott rá.

Ezt az egészet Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze. Von der Leyen is ebből a pártból érkezik, Weber úr is, mint ahogy Hansen agrárbiztos is. Ebből a megállapodásból az EP-s nagykoalíció támogatása nélkül nem lett volna semmi

– hangsúlyozta az EP-képviselő.

Az a baj ezzel a megállapodással, hogy az EU–ukrán megállapodással együtt úgy nyitják meg az uniós piacokat, hogy közben csökkentik a gazdák támogatását. A gazdáknak kevesebb pénzből kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel – húzta alá Dömötör Csaba.

Magyar Péter azt is állította, hogy a fideszes képviselők nincsenek jelen a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen, ami egyszerű hazugság. Ezzel szemben tény, hogy a tüntetésen egy külön részt szenteltek az EP-képviselők színpadi felszólalásainak

– emelte ki a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A Tisza elnöke a beállított fotókon és a FB-élőzésen kívül arra már nem vette a bátorságot, hogy ott is felszólaljon. Abszurd is lett volna, ha közben Weber úr a parlamenti épület biztonságában arról regél, hogy miért is jó a megállapodás – tette hozzá.

Én viszont felszólaltam, a tiszások a környéken sem voltak, korábban csináltak magukról egy beállított csoportképet, majd szépen elillantak

– emlékeztetett Dömötör Csaba.