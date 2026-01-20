Korábban a Tényellenőr írt részletes tényfeltáró cikket arról, hogy bevételeinek döntő többségét egy külföldi alapítványtól kapta éveken keresztül a Bódis Kriszta nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány, amelynek feladata papíron a hátrányos helyzetű, szegregátumokban élő gyermekek támogatása lenne, elsősorban Ózdon és környékén – számolt be cikkében az Ellenpont.
Magyar Péter embere rejteget valamit – eltűnt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására kapott pénz?
A Tisza Párt jelöltje körül egyre több a kérdés, de az adott válaszok száma jóval csekélyebb. Bódis Kriszta körül gyanús pénzmozgásokról szóló hírek kerülnek a felszínre. A Bódis nevével fémjelzett Van Helyed Alapítvány – melynek a hátrányos helyzetű, szegregált gyerekek támogatása lenne a feladata – több milliárd forint támogatáshoz jutott, amivel a Tényellenőr vizsgálatai szerint, Magyar Péter embere nem tud maradéktalanul elszámolni.
A feltételes mód azért indokolt, mert az általa vitt programok célkeresztjében álló cigányok közösségeinek vezetői nemrég azzal vádolták meg Bódist, hogy messze nem áll arányban az alapítvány által elvégzett munka a projektekre felvett több milliárd forintnak megfelelő támogatással.
A bombát az egyébként vállaltan tiszás beállítottságú roma politológus, Balogh Artúr robbantotta, aki a Roma Tagozat Civil Szervezet közösségi oldalán írt egy hosszú bejegyzést arról, hogy a VIII. kerületi (egyébként tiszás) romák miért nem tartják méltónak Bódist a választáson való indulásra.
Az akkoriban Farkas Flórián vezetése alatt álló Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) nevével összeforrt roma felzárkóztatási program miatt még 2015-ben, Hadházy Ákos feljelentése nyomán indult eljárás költségvetési csalás gyanúja miatt. Az ORÖ-nek elsősorban európai uniós forrásból kellett volna létrehoznia egy országos munkaerő-közvetítő irodahálózatot, amely folyamatos és kiszámítható munkát biztosított volna a hátrányos helyzetűeknek, elsősorban romáknak.
Bódis Kriszta éppen ebben az időszakban egy nagyon hasonló projektet vezetett – legalábbis elvben.
A Van Helyed Alapítvány korabeli beszámolóiból kiderül, hogy éppen az ORÖ-botrány időszakában tevékenykedtek egy olyan pilot projekten, amely inkubációt jelentett (volna) a roma fiataloknak a munkaerőpiacra lépéshez és későbbi boldoguláshoz.
Ehhez – a Roma Tagozat szerint – összesen mintegy kétmilliárd forintnyi pályázati pénzt szedett össze Bódis Kriszta.
További Külföld híreink
A Tényellenőr vizsgálata szerint a felvett összeg nem áll arányban az elszámolás értékével.
Ennek pedig egészen egyszerű oka van:
Bódis alapítványa, úgy tűnik, „elfelejtett” beszámolni legalább 775 millió forint külföldi támogatásról a hatóságoknak, amivel akár a számviteli törvényt is megsérthette a Van Helyed Alapítvány.
További 371 millió forint sorsáról pedig nincs nyilvánosan elérhető információ, a Van Helyed ugyanis eltüntette a felületeiről a vonatkozó évekről szóló beszámolóit.
Nem kizárt tehát, hogy összességében 1,15 milliárd forintot sikerült elnyelnie Bódis alapítványának.
A dán alapítvány százmilliókat küldött, de a pénz nincs meg
A Van Helyed fellelhető beszámolóiból tehát csupán az derül ki, hogy az elmúlt tíz évben mintegy 500 millió forinttal támogatta a Velux Foundation Bódisék alapítványát. Bár az alapítványtól és Bódistól sem állnak távol az LMBTQ- és migrációpárti projektek, ezeknek a támogatásoknak a célja hivatalosan szintén a fent felvázolt Van Helyed program működtetése volt.
Amiről azonban nem ejt szót az alapítvány beszámolója, hogy időbeli átfedésben a Veluxtól kapott pénzekkel, a Villum Foundation is támogatta őket, összesen 1,15 milliárd forinttal.
Erről egyértelműen beszámol a dán alapítvány regisztere, azonban a Van Helyed beszámolóiban sehol sem ír ilyen támogatásokról. Az tehát semmilyen dokumentációból nem derül ki, hogy ezek a források hová tűntek el, vagy hogy egyáltalán bekerültek volna az alapítvány könyvvitelébe.
Borító: Bódis Kriszta, a Tisza Párt jelöltje (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mercosur-ügy: Dömötör Csaba szerint leszakadt a plafon Magyar Péter kijelentése után
Dömötör Csaba kifogásolta Magyar Péter kijelentéseit.
Trump hülyeséget emlegetett, és elárulta, hogy miért kell Amerikának Grönland
Az amerikai elnök kemény üzenetet küldött az Egyesült Királyságnak.
Önök a tűzzel játszanak! – betelt a pohár a Strasbourgban tüntető gazdáknál
Fokozódik a feszültség a Mercosurral kötött megállapodás miatt.
Gyomorforgató: haldoklóktól lopott egy migráns nő Svédországban
A nyomozók szerint nem elszigetelt esetről van szó.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mercosur-ügy: Dömötör Csaba szerint leszakadt a plafon Magyar Péter kijelentése után
Dömötör Csaba kifogásolta Magyar Péter kijelentéseit.
Trump hülyeséget emlegetett, és elárulta, hogy miért kell Amerikának Grönland
Az amerikai elnök kemény üzenetet küldött az Egyesült Királyságnak.
Önök a tűzzel játszanak! – betelt a pohár a Strasbourgban tüntető gazdáknál
Fokozódik a feszültség a Mercosurral kötött megállapodás miatt.
Gyomorforgató: haldoklóktól lopott egy migráns nő Svédországban
A nyomozók szerint nem elszigetelt esetről van szó.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!