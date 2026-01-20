Magyar Péter embere rejteget valamit – eltűnt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására kapott pénz?

A feltételes mód azért indokolt, mert az általa vitt programok célkeresztjében álló cigányok közösségeinek vezetői nemrég azzal vádolták meg Bódist, hogy messze nem áll arányban az alapítvány által elvégzett munka a projektekre felvett több milliárd forintnak megfelelő támogatással.

A bombát az egyébként vállaltan tiszás beállítottságú roma politológus, Balogh Artúr robbantotta, aki a Roma Tagozat Civil Szervezet közösségi oldalán írt egy hosszú bejegyzést arról, hogy a VIII. kerületi (egyébként tiszás) romák miért nem tartják méltónak Bódist a választáson való indulásra.

Az akkoriban Farkas Flórián vezetése alatt álló Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) nevével összeforrt roma felzárkóztatási program miatt még 2015-ben, Hadházy Ákos feljelentése nyomán indult eljárás költségvetési csalás gyanúja miatt. Az ORÖ-nek elsősorban európai uniós forrásból kellett volna létrehoznia egy országos munkaerő-közvetítő irodahálózatot, amely folyamatos és kiszámítható munkát biztosított volna a hátrányos helyzetűeknek, elsősorban romáknak.

Bódis Kriszta éppen ebben az időszakban egy nagyon hasonló projektet vezetett – legalábbis elvben.

A Van Helyed Alapítvány korabeli beszámolóiból kiderül, hogy éppen az ORÖ-botrány időszakában tevékenykedtek egy olyan pilot projekten, amely inkubációt jelentett (volna) a roma fiataloknak a munkaerőpiacra lépéshez és későbbi boldoguláshoz.

Ehhez – a Roma Tagozat szerint – összesen mintegy kétmilliárd forintnyi pályázati pénzt szedett össze Bódis Kriszta.