Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Kiderült, hogy mennyit kell fizetni a Béketanácsban, ismét felsült a baloldali média

Deák Dániel lerántotta a leplet a baloldali sajtó hazugságáról. A szakértő közölte: a Béketanács alapító okirata alapján a most meghívott országok három évig teljesen ingyen lesznek tagok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 6:59
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Miután Orbán Viktort alapító tagnak kérte fel Donald Trump a Béketanácsba, az irigységtől megpukkadó baloldali sajtó rögtön elkezdett fogást keresni rajta, elkezdték azt terjeszteni, hogy egymilliárd dollárt kell fizetnie ehhez Magyarországnak. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel.

Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata is fontos a Béketanács munkájában (Fotó: AFP)
Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata is fontos a Béketanács munkájában (Fotó: AFP)

A szakértő szerint ez természetesen nem igaz.

A Béketanács alapító okirata alapján a most meghívott országok három évig teljesen ingyen lesznek tagok. Az csak választható opcióként van felkínálva, hogy HA az első évben fizetnek 1 milliárd dollárt, akkor állandó tagságot nyerhetnek vele.

– húzta alá Deák Dániel.

Hozzátette: De emellett az is szerepel az alapító okiratban, hogy a harmadik év után egymilliárd dollár megfizetése nélkül, Donald Trump személyes döntése alapján is meghosszabbítható bármelyik ország tagsága. 

Mivel Orbán Viktor fontos szövetségese és barátja Donald Trumpnak, így az ő esetében ez utóbbira lehet számítani majd három év múlva

 – zárta gondolatait az elemző.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

