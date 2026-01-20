Kiderült, hogy mennyit kell fizetni a Béketanácsban, ismét felsült a baloldali média

Miután Orbán Viktort alapító tagnak kérte fel Donald Trump a Béketanácsba, az irigységtől megpukkadó baloldali sajtó rögtön elkezdett fogást keresni rajta, elkezdték azt terjeszteni, hogy egymilliárd dollárt kell fizetnie ehhez Magyarországnak. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel.

Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata is fontos a Béketanács munkájában (Fotó: AFP)

A szakértő szerint ez természetesen nem igaz.

A Béketanács alapító okirata alapján a most meghívott országok három évig teljesen ingyen lesznek tagok. Az csak választható opcióként van felkínálva, hogy HA az első évben fizetnek 1 milliárd dollárt, akkor állandó tagságot nyerhetnek vele.

– húzta alá Deák Dániel.

Hozzátette: De emellett az is szerepel az alapító okiratban, hogy a harmadik év után egymilliárd dollár megfizetése nélkül, Donald Trump személyes döntése alapján is meghosszabbítható bármelyik ország tagsága.