Remélem, Von der Leyen börtönben tölti majd le büntetését! – a bizottsági elnök fejét követelték a feldühödött képviselők

ursula von der leyeneurópai parlamentpatriótákgazda

Remélem, Von der Leyen börtönben tölti majd le büntetését! – a bizottsági elnök fejét követelték a feldühödött képviselők

Az Európai Bizottság és annak vezetője, Ursula von der Leyen ellen a Mercosur-megállapodás miatt benyújtott bizalmatlansági indítványról vitázott az Európai Parlament hétfőn Strasbourgban. A Patrióták képviselője szerint az európai mezőgazdaság halálos ítélete a kereskedelmi egyezmény.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 6:07
Von der Leyen felelősségéről vitázott az EP (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság részéről Maros Sefcovic kereskedelemért felelős uniós biztos hangsúlyozta: az EU és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő szervezet megállapodása stratégiai jelentőségű. Olyan történelmi egyezmény, amely a szabályokon alapuló, kölcsönös előnyökre épülő kereskedelem melletti egyértelmű kiállás üzenetét küldi a világnak – tette hozzá.

 

A Patrióták elküldenék az Európai Bizottság elnökét (Fotó: AFP)

A megállapodás több mint 700 millió fogyasztót köt össze, csökkenti a vámokat és kereskedelmi akadályokat, növeli a beruházásokat, új munkahelyeket teremt, és a nagyvállalatok mellett a kis- és közepes vállalkozásoknak, valamint a gazdáknak is lehetőségeket nyit – mondta Maros Sefcovic. 
A biztos hangsúlyozta: a tárgyalási folyamat során folyamatos párbeszéd zajlott az érintettekkel és a tagállamokkal, a gazdákkal is egyeztettek, és példátlan védintézkedéseket építettek be az érzékeny ágazatok számára. 

Sefcovic közölte: az egyezmény jogi felépítése korábbi precedenseket követ, és hangsúlyozta, hogy a bizottság továbbra is együttműködik az Európai Parlamenttel a szavazásig.

Egyelőre nem született döntés az egyezmény ideiglenes alkalmazásról, a cél az EP támogatásának elnyerése – tette hozzá. 
Jeroen Lenaers, az Európai Néppárt képviselője azt mondta, hogy a bizalmatlansági indítvány nem az elszámoltathatóságot, hanem a politikai színházat szolgálja. 
„A szélsőjobboldal címlapokra játszik," miközben Európának egységre van szüksége. Ursula von der Leyen vezetésével a bizottság cselekvéssel bizonyított, a Mercosur-ellenes támadások az európai munkahelyeket veszélyeztetik – jelentette ki. 
Kathleen van Brempt a szocialista frakció részéről támogatásáról biztosította a Mercosur-országokkal való együttműködést, ugyanakkor hangsúlyozta: az egyezmény nem tökéletes, ezért demokratikus parlamenti vitára van szükség a szakbizottságokban. Közölte: a bizalmatlansági indítványt elutasítják, mert szerintük az Európát meggyengítené, miközben most az egység a legfontosabb.

Jean-Paul Garraud, a Patrióták képviselője az európai mezőgazdaság halálos ítéletének nevezte a kereskedelmi egyezményt.

Mint mondta, Ursula von der Leyen megkerülte a tagállamokat, ami súlyosan antidemokratikus. 

A képviselő a bizalmatlansági indítvány támogatására szólított fel, mondván: a szavazás megmutatja majd, ki áll ki az európai agrárium mellett.

Patryk Jaki, az Európai Konzervatívok és Reformisták részéről hangsúlyozta: Európa válaszút – rövid távú üzletelés vagy stratégiai önellátás – előtt áll. Közölte, hogy az egyezmény tisztességtelen versenyt hoz, gyengíti a gazdákat, az élelmiszer-biztonságot és Európa erejét. 
Billy Kelleher, a Renew frakció képviselője szerint a bizalmatlansági indítvány nem időszerű. Válságban működőképes bizottságra, egységes Európára van szükség, ezért nem támogatják az indítványt.

Marie Toussaint, a Zöldek frakció politikusa szerint a megállapodás rossz, gyengíti az egészség- és klímacélokat, árt a gazdáknak. 

Ugyanakkor hozzátette: a bizalmatlansági indítványt elutasítják. 
Manon Aubry a Baloldal részéről felhívta a figyelmet: a Mercosur a valaha volt legrosszabb EU-s megállapodás, tönkreteszi az agráriumot. Hozzátette: 

A bizottság elnöke túl sok kárt okozott, mennie kell.

Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Szuverén Nemzetek Európája képviselőcsoport politikusa szerint a bizottság félrevezette a gazdákat és a fogyasztókat, nincs valódi védzáradék, a Mercosur mérgezi és tönkreteszi az EU agráriumát. Reményét fejezte ki hogy a testület elnöke börtönben fogja letölteni méltó büntetését az általa okozott károk miatt.
Borítókép: Von der Leyen felelősségéről vitázott az EP (Fotó: AFP)

