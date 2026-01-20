oroszországbrüsszelSzijjártó Pétertisza pártkapitány istvánföldgáz

Lelepleződött a brüsszeli feladat, ezért ejtőernyőzték le Kapitány Istvánt a Tiszához + videó

Ha nem vásárolhatunk kőolajat és földgázt Oroszországtól, az brutális áremelést fog előidézni – jelezte a külgazdasági miniszter Kapitány István tegnapi nyilatkozata után. Szijjártó Péter szerint jobb lenne ezt nem kipróbálni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 6:57
Kapitány István Facebook MARKOVSZKI
Gyorsan kiderül a brüsszeli feladat – értékelte a külgazdasági és külügyminiszter Kapitány István tegnap esti ATV-s szereplését. A Tisza frissen igazolt energetikai szakértője az orosz kőolajról és gázról való leválás kérdésére azt mondta ugyanis, hogy meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és szerinte Magyarországnak van lehetősége rá, hogy különféle forrásokból szerezzen be. Úgy látja, hogy meg kell oldani technikailag, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön. Kapitány István úgy folytatta, hogy amíg ez 2027-ig lejár, addig van kifutása.

Szijjártó Péter rámutatott:

48 óra sem kellett ahhoz, kiderüljön, miért is delegálták Kapitány alelnök urat Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba.

Láthatóan az a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól, ami tragikus következményekkel járna, a rezsiköltségek pedig a háromszorosára emelkednének, és a magyar gazdaság számára is mélyütés lenne.

A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat tud beszerezni, ezzel fent lehet tartani a rezsicsökkentés eredményeit.

Kapitány diverzifikációról beszél, vagyis több forrásból kell beszerezni az olajat. Ez a mi esetünkben is így van – tette hozzá a tárcavezető, jelezve, a Shellel is több megállapodást kötöttek.

Ha nem vásárolhatunk kőolajat és földgázt Oroszországtól, az brutális áremelést fog előidézni. Jobb lenne ezt nem kipróbálni

– közölte Szijjártó Péter.

Borítókép: Kapitány István (Forrás: Facebook)

