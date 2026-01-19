egressy mátyásörs vezér térenlánchídszemtanúiphone

Megszólalt a szemtanú, akivel az utolsók között találkozhatott Egressy Mátyás

Azt mondja, hogy az Örs vezér terén találkozott az eltűnt fiúval, a rendőrségen is vallomást tett.

Forrás: Blikk2026. 01. 19. 16:54
illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
Azután találkozott egy 16 éves fiú az eltűnt Egressy Mátyással, hogy eljött a szórakozóhelyről. A 16 éves tinédzser az Örs vezér terén látta Egressy Mátyást, és már vallomást is tett a XI. kerületi kapitányságon.

A fiatal most a Blikknek is megszólalt, és részletesen beszámolt arról, hogy egy barátjával hajnali 4 óra 20 perc környékén érkeztek meg az Örs vezér terére, az Árkáddal szembeni nagy, fekete épülethez, ahonnan az aluljáró felé vették az irányt. 

Láttunk egy akkor számunkra még ismeretlen fiút, aki az Iphone telefonját kereste. Megállított engem is és a barátomat is, hogy nem láttuk-e a telefonját.

Nemleges választ adtak és folytatták útjukat, de hallották, hogy mástól is ugyanezt kérdezte. Leültek a megállóban, ahol azt is látták, hogy a fiú felszállt a gödöllői HÉV-re, és a szemtanú barátja mellett levő ülésre ült le. 

Én akkor kicsit elkeseredettnek láttam

 – fűzte hozzá. Húsz perccel később már úgy sejtette, hogy Mátyás egy megálló után leszállhatott, ugyanis újra az Örs vezér terén látta a fiút. Ekkor már ő szólította le. 

Megkérdeztem tőle, hogy meglett-e a telefonja, és mondta, hogy nem. Én meg a barátaim megkérdeztük, hogyan került ide

– amire Mátyás azt válaszolta, nem tudja, semmit nem tud, majd újra elkezdett az Örs vezér terén futkározni. „Megint lefutott az aluljáróba, és utána megint láttuk, hogy ott sétálgat a HÉV-megállóban,

 és akkor megint megkérdeztük, hogy hol lakik, amire azt mondta, hogy a XI. kerületben, Újbudán

 – részletezte a szemtanú, aki arra is emlékszik, hogy a nadrágja és a kabátja bal oldala sáros volt. Azt mondta, hogy a most már eltűnt ként keresett fiúnál csak egy igazolványtartó volt, amiben benne volt a személyi igazolványa, de Mátyás azt mondta, azzal nem megy sokra.

A portál elérte telefonon a 16 éves fiú szintén névtelenséget kérő édesanyját, aki megerősítette, amit a fia mondott. Ezzel együtt azt is, hogy éppen akkor érkezett hír a rendőrségre arról, hogy Mátyás kulcscsomóját megtalálták a Lánchíd peremén, amikor éppen ott voltak a rendőrségen. 

