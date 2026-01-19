Megszólalt a szemtanú, akivel az utolsók között találkozhatott Egressy Mátyás

Én akkor kicsit elkeseredettnek láttam

– fűzte hozzá. Húsz perccel később már úgy sejtette, hogy Mátyás egy megálló után leszállhatott, ugyanis újra az Örs vezér terén látta a fiút. Ekkor már ő szólította le.

Megkérdeztem tőle, hogy meglett-e a telefonja, és mondta, hogy nem. Én meg a barátaim megkérdeztük, hogyan került ide

– amire Mátyás azt válaszolta, nem tudja, semmit nem tud, majd újra elkezdett az Örs vezér terén futkározni. „Megint lefutott az aluljáróba, és utána megint láttuk, hogy ott sétálgat a HÉV-megállóban,

és akkor megint megkérdeztük, hogy hol lakik, amire azt mondta, hogy a XI. kerületben, Újbudán

– részletezte a szemtanú, aki arra is emlékszik, hogy a nadrágja és a kabátja bal oldala sáros volt. Azt mondta, hogy a most már eltűnt ként keresett fiúnál csak egy igazolványtartó volt, amiben benne volt a személyi igazolványa, de Mátyás azt mondta, azzal nem megy sokra.