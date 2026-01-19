Megrendülten értesült az eltűnt fiatalember ügyéről, és együttérzését fejezi ki a család és a hozzátartozók felé ebben a rendkívül nehéz időszakban az Ötkert – fogalmaznak a közösségi oldalukon.
Egressy Mátyás eltűnése: megszólalt az ügyben az Ötkert
Visszanézték a kamerafelvételeket.
Szórakozóhelyünk működése során minden esetben maradéktalanul betartja a hatályos jogszabályokat, hatósági előírásokat és biztonsági protokollokat
– hangsúlyozták, és közölték: az érintett péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintették, és visszanézték a kamerafelvételeket is. Hozzáfűzik, ezek alapján megállapítható, hogy az érintett fiatal önállóan, külső beavatkozás nélkül hagyta el a szórakozóhelyet. Amikor a fiatalember elhagyta a szórakozóhelyet,
sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észrevehető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé.
Kiemelték továbbá, az Ötkert az illetékes hatóságokkal teljeskörűen együttműködik, és minden kért dokumentumot, információt rendelkezésre bocsát annak érdekében, hogy az eset körülményei pontosan, tényszerűen és megnyugtató módon tisztázhassák. Kitérnek arra is, hogy az Ötkert tulajdonosi körében édesapák is vannak, akik nemcsak üzemeltetőként, hanem szülőként is mély empátiával és felelősséggel élik meg a történteket. Megértik a közvélemény érzékenységét és az érzelmi reakciókat, ugyanakkor arra kérnek, hogy a hivatalos eljárások lezárultáig senki ne vonjon le megalapozatlan következtetéseket.
