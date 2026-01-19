Rettenetes hír érkezett az Ötkertből eltűnt fiatalemberről

Baljós jelként az MTK Park Teniszklub nemrég feketére változtatta a profilképét a Facebook-oldalán, ezért többen úgy vélik, hogy Egressy Mátyás elhunyt – írja a Ripost. Egy hozzászólás szerint Mátyás sajnálatos módon már az angyalokkal folytatja tovább az útját, ezt a családja jelezte a sportklubjának.

A rendőrség viszont még eltűnt személyként keresi a fiút. Vasárnap este a felkutatására indított Facebook-csoportban egy rövid ideig azt közölték: a fiút megtalálták. Nem sokkal később a hírt cáfolta a fiú családja.

A 18 éves budapesti fiatal szombaton tűnt el, miután hajnali negyed három körül elhagyta el a belvárosi Ötkert nevű szórakozóhelyet, majd elindult hazafelé a XI. kerületbe, ahová végül sosem érkezett meg. A Blikk megkeresésére a rendőrség reggel azt közölte, hogy

a fiatalt továbbra is keresik, eltűnt személyként van nyilvántartva.

A Magyar Nemzetet a rendőrség arról tájékoztatta, hogy jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség – közölték.

Akinek információja van, ne a Facebookon posztolja, hanem a hatóságot értesítse

– hangsúlyozta a BRFK.

Eltűnt Egressy Mátyás, miután szórakozni ment Budapest belvárosában. Forrás: Rendőrség

Kamera rögzítette: a Dunába zuhant valaki a Lánchídról

Sajtóértesülések szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy vasárnap reggel egy test a Lánchídról a Dunába zuhan. Felmerült, hogy az eset összefüggésben állhat a napok óta eltűntként keresett Mátyás ügyével, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos információ nem erősítette meg.

Ahogy beszámoltunk róla, január 18-án délután a rendőrség, Mátyás családja, barátai és több keresőcsapat is bekapcsolódott a kutatásba Pestszentlőrincen, a Balassa Bálint utcától indulva. A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vett, akik szektorokra osztva fésülték át a környéket.

A család korábban attól tartott, hogy a fiatal bűncselekmény áldozata lehetett. Dorka, az eltűnt fiú testvére a Borsnak úgy nyilatkozott: elképzelhető, hogy Mátyást a szórakozóhelyen bedrogozták, majd kirabolták és bántalmazták.