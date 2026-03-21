Lázár JánosVálasztás 2026miniszter

Nem érkezett üres kézzel: nagy bejelentést tett Lázár János, örülhetnek a borsodiak és a miskolciak

Április 1-jétől egy bérlete lesz minden borsodinak és miskolcinak – jelentette be Lázár János Orbán Viktor országjárásának szombati állomásán Miskolcon. A miniszter nem Miskolcon tervezte a szombat délutánt, de azt hallotta, hogy Magyar Péter balhézásra buzdítja híveit, így mégis idejött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 18:06
„Üres kézzel jönni Miskolc főterére mégiscsak szégyen lenne” – mondta Lázár Jáno s Orbán Viktor országjárásának szombati állomásán. 

Lázár János nem így tervezte, de mégis Miskolcra jött ma délután. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az építési és közlekedési miniszter tájékoztatott: április 1-jétől a miskolci városi tömegközlekedési eszközökön elfogadják a MÁV–Volán vármegyei bérleteit, és a vármegyei bérleteket pedig Miskolc helyi tömegközlekedési eszközein is lehet majd használni.

Amit én tudtam hozni Miskolcnak, az, hogy április 1-jétől egy jó bérlete lesz minden borsodinak és miskolcinak

– fogalmazott. Lázár János a rendezvényen kifejtette: nem itt tervezte a szombat délutánt, de azt hallotta, hogy Magyar Péter arra buzdítja a híveit, hogy balhézzanak. Így mégis idejött. Úgy fogalmazott: „mi fideszesek mindig összetartunk a bajban”. Hozzátette: minden magyart megvédenek, és Orbán Viktort is meg fogják védeni. 

 

Mindenkire szükség lesz

A tárcavezető elmondta, a választások tétje a biztos, szemben a bizonytalansággal. A világ változóban, bajban van. Egy ilyen helyzetben pedig a Fidesz a biztos választás. Azt mondta, április 12-én nem népszavazás lesz az elmúlt 16 évről, hanem mindenki a saját maga sorsáról, az életéről dönt. 

Arról is beszélt, azért kell Orbán Viktorra szavazni, mert ő az egyetlen magyar politikus, aki az elmúlt 40 évben mindig a magyarok mellé állt. Azt is mondta, a világ rossz irányba halad, és minden magyar család a veszélyek, a háborúk korába lépett. Lázár János elmondta, hogy a Fidesz a biztos választás, de a győzelem még nem biztos. Majd azt kérte, hogy mindannyian álljanak Orbán Viktor mellé, hogy legyen elég ereje megvédeni Magyarországot.

Szükségünk lesz mindenkire

– tette hozzá. A miniszter szerint Magyar Péter Brüsszel embere, a magyarok embere pedig Orbán Viktor. 

