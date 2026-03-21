Közelebb vannak az ukránok, mint gondoltuk: lebuktak Magyar Péter véresszájú támogatói

Kiterjedt dezinformációs propagandahálózatot hoztak létre Magyarországon az ukránok, hogy a kétarcú Magyar Péter kampányát segítsék. A hálózat két részből áll: egyrészt az ellenzéki sajtóból, amely sok esetben kiszolgálja Magyar Pétert, ahogy cikkünkben bizonyítjuk is.

A másik része szó szerint közvetíti a hivatalos ukrán propagandát, ráadásul nagy része a Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András által létrehozott internetes álprofilhálózatból áll. Ezen profilok célja, hogy a Facebookot elárasszák az ukrán álhírekkel. Nyilvánvaló a szándék: Zelenszkijék minden módszert felhasználnak arra, hogy beleavatkozzanak a magyar választási kampányba, támogatva a Tisza Pártot, mert tudják, hogy Magyar Péter nem állna ellen a követeléseiknek.

A magyarországi dezinformációs hálózat feltárásának kiindulópontja az volt, hogy az Orbán Viktort és családját fenyegető SZBU-s altábornagyot Zelenszkij influenszere mentegette. Irina Pugacsova közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a legjobb KGB-s hagyományok szerinti politikai thrillerhez hasonlította Orbán Viktor telefonhívását, melyben a magyar miniszterelnök tájékoztatta szeretteit az őket ért ukrán fenyegetésről.

„Te, bohóc, miért nem az állami őrséghez fordultál, miért a feleségedhez, akinek mentenie kell a gyerekeket? Hová fusson, az Urálon túlra?” – teszi fel az ízléstelen kérdést Pugacsova.

Ezután a fenyegetést megfogalmazó Hrihorij Omelcsenkót kezdte mentegetni, aki szerinte már nincs az ukrán titkosszolgálat kötelékében (mintha létezne olyan, hogy valaki csak volt titkosszolga), és egyébként sem vehető komolyan az általa megfogalmazott fenyegetés. Pugacsova szerint ez csak a politikai kommunikáció része.

„A parlamentben a korrupcióellenes, a szervezett bűnözés elleni, a titkosszolgálati tevékenységgel és az orosz titkosszolgálatok befolyásával foglalkozó bizottságokban dolgozott. Nagyon tájékozott ember. Sokakat ismer a világban, akik országuk titkosszolgálataihoz kötődnek. De ma a tábornok: nem dolgozik az SZBU-nál, nincs állami tisztsége, nem képviseli a hatalmat. Miért kapaszkodott bele Orbán Omelcsenko interjújába? Mert az elmondott egy ilyen mondatot Orbánról: Tudjuk, hol lakik, hol éjszakázik, hol issza a bort… Ezt az idézetet publikálták a magyar oldalak a fenyegetés bizonyítékaként. Vagyis a hangnem éles, de ez tipikus politikai retorika, nem pedig likvidálási terv. Ilyesmit nem jelentenek be nyilvánosan” – mosdatja a volt SZBU-s altábornagyot Pugacsova. Azóta egyébként a tábornok súlyosabb fenyegetései is napvilágot láttak.