Közelebb vannak az ukránok, mint gondoltuk: lebuktak Magyar Péter véresszájú támogatói

Ukrajnához köthető dezinformációs hálózat működik Magyarországon, amely ellenzéki médián, influenszereken és álprofilokon keresztül erősíti Magyar Péter kampányát. A rendszer összehangolt kommunikációval, közösségi médiás aktivitással és feltételezett külföldi finanszírozással próbálja befolyásolni a választásokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 21. 18:02
Kiterjedt dezinformációs propagandahálózatot hoztak létre Magyarországon az ukránok, hogy a kétarcú Magyar Péter kampányát segítsék. A hálózat két részből áll: egyrészt az ellenzéki sajtóból, amely sok esetben kiszolgálja Magyar Pétert, ahogy cikkünkben bizonyítjuk is. 

A másik része szó szerint közvetíti a hivatalos ukrán propagandát, ráadásul nagy része a Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András által létrehozott internetes álprofilhálózatból áll. Ezen profilok célja, hogy a Facebookot elárasszák az ukrán álhírekkel. Nyilvánvaló a szándék: Zelenszkijék minden módszert felhasználnak arra, hogy beleavatkozzanak a magyar választási kampányba, támogatva a Tisza Pártot, mert tudják, hogy Magyar Péter nem állna ellen a követeléseiknek.

A magyarországi dezinformációs hálózat feltárásának kiindulópontja az volt, hogy az Orbán Viktort és családját fenyegető SZBU-s altábornagyot Zelenszkij influenszere mentegette. Irina Pugacsova közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben a legjobb KGB-s hagyományok szerinti politikai thrillerhez hasonlította Orbán Viktor telefonhívását, melyben a magyar miniszterelnök tájékoztatta szeretteit az őket ért ukrán fenyegetésről.

„Te, bohóc, miért nem az állami őrséghez fordultál, miért a feleségedhez, akinek mentenie kell a gyerekeket? Hová fusson, az Urálon túlra?” – teszi fel az ízléstelen kérdést Pugacsova.

Ezután a fenyegetést megfogalmazó Hrihorij Omelcsenkót kezdte mentegetni, aki szerinte már nincs az ukrán titkosszolgálat kötelékében (mintha létezne olyan, hogy valaki csak volt titkosszolga), és egyébként sem vehető komolyan az általa megfogalmazott fenyegetés. Pugacsova szerint ez csak a politikai kommunikáció része.

„A parlamentben a korrupcióellenes, a szervezett bűnözés elleni, a titkosszolgálati tevékenységgel és az orosz titkosszolgálatok befolyásával foglalkozó bizottságokban dolgozott. Nagyon tájékozott ember. Sokakat ismer a világban, akik országuk titkosszolgálataihoz kötődnek. De ma a tábornok: nem dolgozik az SZBU-nál, nincs állami tisztsége, nem képviseli a hatalmat. Miért kapaszkodott bele Orbán Omelcsenko interjújába? Mert az elmondott egy ilyen mondatot Orbánról: Tudjuk, hol lakik, hol éjszakázik, hol issza a bort… Ezt az idézetet publikálták a magyar oldalak a fenyegetés bizonyítékaként. Vagyis a hangnem éles, de ez tipikus politikai retorika, nem pedig likvidálási terv. Ilyesmit nem jelentenek be nyilvánosan” – mosdatja a volt SZBU-s altábornagyot Pugacsova. Azóta egyébként a tábornok súlyosabb fenyegetései is napvilágot láttak. 

Omelcsenko kifejtette: „Orbán Viktor addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap, mint Robert Fico.” Ezt nehéz azért nem fenyegetésként értékelni.

Az ukrán narratívát viszi a magyarországi baloldal

Figyelemre méltó, hogy az érvelést a Magyar Pétert közvetlenül támogató magyarországi baloldal is a magáévá tette. A 444 nevű oldal gyakorlatilag egy az egyben átvette az ukrán kormányzati narratívát és szó szerint ugyanazzal a technikával próbálják relativizálni Omelcsenko fenyegetését, mint a fent idézett Pugacsova. Hasonlóan jár el a Tisza Pártot nyíltan támogató Momentum volt elnöke, Fekete-Győr András is, aki szintén az ukrán recept mentén kezdte mentegetni Kijevet. Az írásokban kitérnek arra, hogy Orbán Viktor szerepet játszik, mikor felhívja családját, mert halálos fenyegetéseket kaptak, megpróbálják Omelcsenkot elválasztani az ukrán vezetéstől, ezután a konkrét halálos fenyegetést relativizálják, mondván, az csak a normál politikai adok-kapok része.

Végezetül még a megfenyegetett magyar felet próbálják beállítani zsarolóként arra hivatkozva, hogy Orbán Viktor kijelentette, nem fogja hagyni, hogy ellehetetlenítse Ukrajna Magyarország energiaellátását. Ez a négyes érvrendszer az ukrán propagandagépezetből származik, és minden magyarországi ellenzéki portál átvette. 

Csakhogy az érvelés eléggé átlátszó. 

Észszerűtlen feltételezni, hogy egy szülő ne értesítené szeretteit, ha azok halálos fenyegetést kapnak. A nyugalmazott SZBU-tábornok meséje is eléggé átlátszó, hiszen nehezen képzelhető el olyan, hogy nyugalmazott hírszerzési főtiszt. A halálos fenyegetés pedig legfeljebb egy maffiaállamban lehet politikai eszköz.

A magyar kormány retorikáját számonkérni, miután Ukrajna lezárta a magyar kritikus energetikai infrastruktúrát, pedig kifejezetten botrányos. Mi lehet hát az oka, hogy magukat komoly sajtótermékeknek nevező felületek és politikusok is átveszik ezt az igencsak primitív ukrán dezinformációt?

Ukrán dezinformációs hálózat alakult Magyarországon

A választ érdemes Fekete-Győr András tájékán keresni. A Momentum elnökeként megbukott politikus, akinek pártja Magyar Péter egyik első támogatója volt, parlamenti frakciója pedig rendszeresen összejárt a Tisza Párt elnökének ukrán kém „testvérével”, Tseber Rolanddal, egy ukránpárti dezinformációs hálózatot hozott létre a közelmúltban.

Gelencsér Ferenc is volt a Momentum elnöke, az ő vezetésével már aktív kapcsolatot tartott a párt Tseber Rolanddal. Fekete-Győr András alapítója és vezéralakja a Félmillió Fiatal a Változásért nevű influenszer-hálózatnak, amelynek vállalt célja, hogy az online térben a Tisza Párt narratíváját erősítse fel.

Ők azok a „független influenszerek”, élükön Fekete-Győr Andrással, akik az ukrán kormányzati narratíva terítésével szeretnék Magyar Péter választási győzelmét elősegíteni. A dezinformációs hálózat nevében Fekete-Győr András adott ki közleményt a Telexnek, ebben arról ír, Magyarországon a 18 és 24 év közötti korosztály választási részvételi hajlandósága hagyományosan alacsony, 50 százalék körüli, ami nagyjából 350 ezer szavazó fiatalt jelent. Ha pedig a következő választáson legalább az országos átlagot eléri a részvételük, az 150-200 ezer új, a kormányváltás szempontjából kritikus plusz szavazatot jelenthet. Vagyis a szervezet célja kifejezetten a mozgósítás, amelyet az ismert közösségi médiás platformok felhasználásával terveznek elérni.

Kamuprofilokkal pörgetik az ukrán propagandát Magyar Péter influenszerei

Az új alakulat mögé egy közösségi médiás hálózatot is felhúztak, amelyben mesterségesen generált megosztásokkal pörgetik az ukrán kormányzati narratívába simuló tartalmakat: például az Omelcsenko altábornagyot mentegető Fekete-Győr András-videót. Ennek a rendszernek a sikerességével éppen a Momentum volt elnöke büszkélkedett el. Posztja azonban részben önleleplező volt: az elérés/megosztási arány egyenlőtlensége minden más jobb és baloldali politikus tartalmaihoz képest kiemelkedően magas volt.

Mindez azért érdekes, mert a jelentős megosztásszámhoz viszonyítva Fekete-Győr elérései messze elmaradnak más politikusoktól, ami azt feltételezi, hogy bejegyzéseit részben olyan profilok terjesztik, amelyeknek nincs elérésük: kapcsolatok nélküli álprofilok és áloldalak. Az Ellenpont több száz ilyet is azonosított. Néhány érdekes példa:

Orgovány Aragorn profilján egyetlen bejegyzés található, március 2-án, a Fekete-Győr féle Félmillió Fiatal a Változásért indulásának napján. Mindent szeret, ami a Tisza Párthoz köthető, Magyar Pétertől a Kontrollon át a külföldi beavatkozásokat bemutató Panyi Szabolcsig.

Félrehúzott Függöny, amely szintén márciusban indult és csak tiszás tartalmakat oszt újra a nemlétező követőinek.

Pulcsis Macska a projekt indulásának másnapján, március 3-án indította oldalát és bár követői, ismerősei nincsenek, ő lelkesen követ mindent, ami tiszás.

Nem sokat hagy a fantáziánkra Tiszaszabina, aki már felhasználónevében közli, mire számíthatunk. Legalábbis félig: Tisza van, Szabina nincs.

Szintén keveset hagy a képzelőerőre KettyosKlara, akinek követői nincsenek, de imádja a Tiszát és Fekete-Győr Andrást.

A Never Ending Films névválasztás bár egész kreatív az álprofilok világában, végül az oldal nem nőtt fel az elvárásokhoz: filmeket nem találunk rajta, de Fekete-Győr posztjait lelkesen osztja tovább követőinek- akik azonban nincsenek.

A jobban felépített profilok közé tartozik Emma Walker, az angliai coach, aki inspirációs idézetek és Fekete-Győr András posztok megosztásával szereti tölteni az idejét. Emellett bár maga a sztereotipikus brit, aki kevéssé életszerű módon egyszerre Liverpool és Manchester United drukker, valamilyen érthetetlen okból országának szokványos nevezetességei mellett Fekete-Győr Andrásért rajong. És senki másért.

Kicsit átlátszóra sikeredett az álprofilok hálózata. Magyar Péter nem elégedett.

Ezekben a profilokban az a közös, hogy követőik, ismerőseik gyakorlatilag nincsenek, ellenben ők maguk lelkesen követik a Tisza Pártot és a hozzá köthető holdudvart. Sőt, rendszeresen osztják is a tartalmakat. Jellemzően az alábbi szereplőket követik az álprofilok:

  • Kapitány Istvánt,
  • Orbán Anitát,
  • Magyar Pétert,
  • a baloldali sajtót,
  • külön kiemelve a kontroll.hu-t,
  • valamint Fekete-Győr Andrást,
  • illetve a Félmillió Fiatal a Változásért hálózat más influenszereit,
    akiknek a posztjait rendszeresen meg is osztják.

Ezzel a szándék egyértelmű: a Tisza Párt mögött felsorakozó influenszer-hálózat álprofilok segítségével terjeszti az ukrán dezinformációt. Bár látszólag nincs értelme annak, hogy valaki a nem létező ismerőseinek osztja meg a cikkeket, a valóságban ennek komoly hatása van: a megosztások miatt ugyanis a Facebook algoritmusa előrébb sorolja az adott cikkeket, növelve azok organikus elérését.

Gyanús pénzügyi mozgások a Tisza Párt körül

Az Ellenpont korábbi cikke beszámolt arról, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő volt az egyik első, aki visszalépésével támogatta Magyar Pétert. Ezután pedig bejelentette, hogy anyagilag is segíteni kívánja a Tisza Párt választási győzelmét.

A bejelentésre éppen a Tisza Párt eggyel korábbi dezinformációs kampányát kihasználva került sor: akkor, amikor az ellenzék összehangolt lejáratókampányt indított a Szőlő utcai ügyben. Az ügyben zajló vizsgálat ugyanis felderítette, az akkori rágalomhadjáratnak semmilyen valóságalapja sem volt.

Hasonlóan ahhoz az egészpályás letámadáshoz, mint amit most Omelcsenko fenyegetése esetén a Fekete-Győr András projektjéhez tartozó influenszerektől látunk. Jámbor András vezető szerepet vállalt a kormányellenes narratíva építésében: az Ellenpont összegzése szerint szeptember 8-tól 29-ig, 21 nap alatt összesen 42 bejegyzésben említette meg, vagy utalt a Szőlő utcai ügyre.

Ahogy látható, Jámbor András feltűnő aktivitást mutatott az ügyben és ezáltal az álhír szétszórásában. Ezek után közösségi oldalán követői számának növekedéséről számolt be, majd szeptember 25-én váratlanul bejelentette: online kampánytámogató mozgalmat indít, amellyel a Tisza Párt választási esélyeit szeretné növelni.

Az ügy rávilágított, hogy létezik egy olyan kommunikációs hálózat, amelyet a Tisza Párt és a baloldali pártok összehangoltan működtetnek és amelynek tagja Jámbor András is. Arra pedig egyre több jel mutat, hogy ezt a hálózatot legalábbis részben külföldről finanszírozzák.

Jámbor András, Magyar Péter egyik első támogatója és ukrán vérrel szerzett dollárok a kampányban

Jámbor új szerveződésének az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy progresszív politikai erőket támogasson céljaik elérésében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balliberális politikai erők adománygyűjtő felületeként működik. Partnereik között van:

a United We Dream nevű migránstámogató NGO, a Black Lives Matter (BLM), amely a fekete egyenlőség nevében hónapokra lángba borította Amerikát George Floyd halálát követően, valamint a Democratic Legislative Campaign Committee (DLCC), az amerikai Demokrata Párt egyik legfontosabb kampányszerve.

Hogy a felületnek mennyire szoros az amerikai progresszív baloldallal ápolt kapcsolata, arra maga az Action Network ad betekintést nyitóoldalán. Itt arról írnak, hogy csak az ő rendszerüket használó szervezetek 70 millió dollárt gyűjtöttötek Kamala Harris kampányára, színrelépésének első napján.

Ez az a Kamala Harris, aki Ukrajna végsőkig történő támogatásának egyik leghangosabb szószólója volt. Jámbor tehát azon a hálózaton keresztül próbál pénzt csatornázni a mozgalmába, amely az egyik legfontosabb háborúpárti donorszervezet a világon.

A Jámbor-féle Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) mozgalom története azért is fontos a Félmillió Fiatal a Változásért nevű szerveződés szempontjából, mert a két projekt az elnevezések hasonlatosságán túl is egy irányba mutat: gyakorlatilag a céljuk és eszköztáruk is ugyanaz. A SZIV önmeghatározása szerint ez a választási mozgósítási szerveződés, aminek a legfőbb célja, hogy az ellenzéki szavazókat minél nagyobb számban elvigye az urnákhoz 2026 áprilisában. Ehhez médiafelületeket és új influenszereket kívánt bevonni Jámbor András, míg a Félmillió Fiatal a Változásért már explicit módon arra használja a kialakult követőbázissal rendelkező tartalomgyártóit, hogy a mozgósítást és Magyar Péter győzelmét segítse elő. Nem nehéz tehát meglátni az összefüggést a két projekt között.

Ellenzéki influenszerek, akik Magyar Pétert támogatják, és egy baloldali kampánydonor, akik az ellenzéket támogatják. 

Hogy a Fekete-Győr András által gründolt, látványosan ukrán kormányzati narratívát terítő Félmillió Fiatal a Változásért mozgalom valóban köthető Kijevhez, azt a SZIV kapcsolatrendszere is bizonyítja. A dezinformációs rendszer működése tehát az alábbi módon vázolható fel:

Ukrajna megzsarolja Magyarországot a Barátság vezeték elzárásával, amivel a magyar kormányt próbálja destabilizálni. Az ukrán befolyásolási kísérlettel egyidőben felbukkan egy dezinformációs hálózat is, amely egy az egyben az ukrán narratívát hangosítja fel, gyakran tartalmilag ismételve a kijevi álláspontot. Ez a hálózat álprofilokkal befolyásolja a közösségi média algoritmusait, hogy nagyobb elérést generáljon.

Ez a hálózat tehát mind a finanszírozás, mind a tartalom terén egyértelműen az ukrán vezetés és személyesen a Zelenszkij elnököt támogató nemzetközi donorszervezetekig ér. Vagyis Kijev a magyar választási kampányba egy magát civilnek álcázó kezdeményezés leple mögött nyíltan beavatkozik.

Borítókép: Baloldali influenszerek (Forrás: Facebook)


