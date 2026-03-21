Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek + videó

Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

Orbán Viktor: Az ukrán hitelt megvétóztuk, a vad bárányok hazatérhetnek

Orbán Viktor legfrissebb videója a brüsszeli út pillanataiba enged betekintést, ahol a miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának szánt hitelt, és egyértelművé tette: Magyarországot nem lehet zsarolni az olajszállítások leállításával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 15:36
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István
„Hosszú a nap. Kevés vidám arcot látok, ez így nem lesz jó” – kezdi Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában, amin a brüsszeli utazása látható. 

A miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol megvétózta az Ukrajnának szánt hitelt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni az olajszállítások leállításával.

A felvételeken a miniszterelnök munkatársai körében látható, miközben a brüsszeli pillanatokba is betekintést nyerhetünk.

Brüsszelben gyűltek össze csütörtökön az Európai Unió állam- és kormányfői. Bár a mostani EU-csúcs témája eredetileg a versenyképesség lett volna, ezt a jelenlegi világpolitikai helyzet felülírta. A napirend élén ismét Ukrajna állt, egészen pontosan a háborúban álló országnak nyújtandó 90 milliárd eurós hitel, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna olajblokádja miatt megvétózott. Az uniós vezetők ennek a vétónak a feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt, azonban nem jártak sikerrel. A hírek szerint a teremben komoly feszültség alakult ki, de a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásgyakorlásnak. 

A magyar kormányfő újra világossá tette, hogy amíg nem áll helyre az olajszállítás, addig a vétót is fenntartja. Végül csak 25 tagállam fogadta el az Ukrajna-párti zárónyilatkozatot, Orbán Viktor és Robert Fico vétózott.

Orbán Viktor egy interjúban elárulta, hogy durva volt a helyzet a zárt ajtók mögött.

Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg Zelenszkijnek

mondta el a miniszterelnök. 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

