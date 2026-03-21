Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei – köztük Orbán Viktor nagygyűlései és minden idők legnagyobb Békemenete – világosan megmutatták, hogy a magyarok nem akarnak háborút.
Szijjártó Péter: Esztelen összeesküvés-elméletek a Tisza Párttól + videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt és támogatóik „esztelen összeesküvés-elméletekkel” próbálják befolyásolni a közvéleményt, miután látják, hogy mennyire erős a kormánypártok társadalmi támogatottsága.
Mostantól minden eddigi képzeletet alulmúlóan esztelen összeesküvés-elméletekkel jönnek elő. Most már az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Érdekes módon a Tisza Párt elnöke néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pont erről beszélt.
– mondta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: A magyarok átlátnak a szitán
A magyarok pontosan látják, hogy ezek az álhírek, ezek az ukrán propaganda részét képező hazugságok semmi másért nem születnek meg, csakis azért, hogy a Tisza Pártot támogassák a magyarországi választáson és befolyásolják a választások eredményét, de mi, magyarok ezt nem hagyjuk.
– hangsúlyozta.
Nem elég, hogy Zelenszkij zsarolja Magyarországot, nem elég hogy halálosan fenyegeti a miniszterelnököt, mindenfajta őrült összeesküvés-elméleteket is gyártanak. A helyzet az, hogy április 12-én a magyar emberek szavazni fognak, és a magyar emberek biztosíthatják azt, hogy ne Zelenszkij nevessen a végén
– összegezte Szijjártó Péter.
Zelenszkij egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek.
A Reuters hírügynökség tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:
az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak, hogy felhívják és a saját nyelvükön beszéljenek vele.
A magyar kormány elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök szavait.
Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.
Ezt követően Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.
A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!
Fico mintájára merénylettel fenyegetik Orbán Viktort
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
Orbán Viktor korábban is kapott nyílt fenyegetést Ukrajnából
Az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben.
Zelenszkij szavai előtt Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője – akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban – katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Egy videóban Karasz azt mondja, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, amelyek ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”
Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: »KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok«
– hangzik el a videóban.
Nem sokkal később újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából, akkor már egy szamurájkard is előkerült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik influenszere, Dmitro Kornyijenko egy karddal a kezében beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nyársra akarja húzni.
Az ukránok tehát már teljesen nyíltan kimondják, akár erőszakkal is beavatkoznak, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomba, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel kritika nélküli kiszolgálását várják el.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)
