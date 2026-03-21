„Mert ha egyszer a Tisza segítségével beteszik a lábukat, akkor már késő lesz!”

Kötter Tamás
2026. 03. 21. 14:42
Kötter Tamás, Facebook: : Ilyen fokú szemtelenség mögött két dolog állhat: 1., az unió intézményeit bekebelező, negyedik birodalomként működő Németország biztatása. 2., a közel egymilliós, harcedzett ukrán hadsereg, amivel Zelenszkij máris zsarolja az Uniót. Egyik lehetőség rosszabb a másiknál. És akkor még az ilyen módon végrehajtott csatlakozás magyar gazdákra, iparra gyakorolt hatásáról nem is beszéltünk. Ezért (is) mondj NEM -et Ukrajnára és NEM-et a helyi pártjukra, a Tiszára! Most gondolkodj, mert ha egyszer a Tisza segítségével beteszik a lábukat, akkor már késő lesz!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

