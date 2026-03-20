Újabb halálos fenyegetés kapott Orbán Viktor Ukrajnából, szamurájkard is előkerült a videóban

Újabb halálos fenyegetést kapott a miniszterelnök, ezúttal egy kardot lengetve beszélt arról Zelenszkij egyik propagandista influenszere, hogy szeretné felnyársalni őt. Orbán Viktor már nem az első halálos fenyegetés kapja, de ez nem is lehet meglepő, miután maga az ukrán elnök is megfenyegette már korábban – írja az Ellenpont.

Zelenszkij egyik influenszere karddal a kezében fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Fotó: NurPhoto

A Resurgam nevű, szélsőségesen háborúpárti elemzőplatform YouTube-csatornáján megjelenő videóban a portál alapítója, Dmitro Kornyijenko hosszasan szidalmazza a magyar miniszterelnököt, majd a kezébe vesz egy kardot, és azt mondja, Orbán Viktor nyárson fogja végezni.

Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések, ugyanis éppen az ukrán elnök volt az első, aki megfenyegette a magyar miniszterelnököt, amikor azt mondta, katonákat küld, hogy elbeszélgessenek Orbán Viktorral. Az ukránok mindent megtesznek, hogy a kétarcú Magyar Pétert segítsék, és beavatkozzanak a magyar választásba, ezért fenyegetik a magyar miniszterelnököt.