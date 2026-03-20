Újabb halálos fenyegetés kapott Orbán Viktor Ukrajnából, szamurájkard is előkerült a videóban

A magyar miniszterelnök ismét halálos fenyegetést kapott Ukrajnából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik influenszere, Dmitro Kornyijenko egy karddal a kezében beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nyársra akarja húzni.

2026. 03. 20. 7:20
Újabb halálos fenyegetést kapott a miniszterelnök, ezúttal egy kardot lengetve beszélt arról Zelenszkij egyik propagandista influenszere, hogy szeretné felnyársalni őt. Orbán Viktor már nem az első halálos fenyegetés kapja, de ez nem is lehet meglepő, miután maga az ukrán elnök is megfenyegette már korábban – írja az Ellenpont

Zelenszkij egyik influenszere karddal a kezében fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Fotó: NurPhoto

A Resurgam nevű, szélsőségesen háborúpárti elemzőplatform YouTube-csatornáján megjelenő videóban a portál alapítója, Dmitro Kornyijenko hosszasan szidalmazza a magyar miniszterelnököt, majd a kezébe vesz egy kardot, és azt mondja, Orbán Viktor nyárson fogja végezni. 

Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések, ugyanis éppen az ukrán elnök volt az első, aki megfenyegette a magyar miniszterelnököt, amikor azt mondta, katonákat küld, hogy elbeszélgessenek Orbán Viktorral. Az ukránok mindent megtesznek, hogy a kétarcú Magyar Pétert segítsék, és beavatkozzanak a magyar választásba, ezért fenyegetik a magyar miniszterelnököt.

Most pedig félreérthetetlen fenyegetést küldött az egyik legszélsőségesebben Zelenszkij-párti ukrán online blog alapítója, aki korábban már bevallotta, hogy nem műszaki, hanem politikai okok miatt tartja zárva Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket, mert ezzel a zsarolással akarja hatalomra segíteni Magyar Pétert.

Végül is van egy egész arzenálnyi eszközünk arra, hogyan használjuk fel és adjuk vissza Orbánnak azt a sok »jót«, amit tőle kaptunk. Hiszen amivel a videót kezdtük: ha fel akarunk nyársalni egy kellemetlen alakot, egy ilyen fickót, akkor elég annyit tenni, hogy elérjük: veszítse el a választásokat. Ez lesz a legszörnyűbb büntetés, amit elszenvedhet, mert utána jön majd az összes többi következmény. Tehát hideg fejjel és számítással a védősisakunk alatt, nagy Európával a szívünkben, a térképen egy apró Moszkvával, és Orbánnal egy kis nyárson

– mondja Kornyijenko, miközben a karddal hadonászik.

Az újabb fenyegetés tehát egyértelmű: Zelenszkij propagandistája bár látszólag a magyar miniszterelnök választási vereségéről beszél, mindeközben egy hosszú karddal illusztrálja, hogy felnyársalná Orbán Viktort egy karddal.

 

Folyamatosan fenyegetőznek az ukránok

A fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij kezdte el, aki minden határt túllépve, a nemzetközi diplomácia szabályait megcsúfolva arról beszélt a múlt heti kormányülésen, hogy ukrán katonákkal öleti meg Orbán Viktort.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a kilencvenmilliárd eurót vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– jelentette ki Zelenszkij.

Habár az ukrán fenyegetéseknek se vége, se hossza nincs, ezek jól láthatóan nem járnak sikerrel. Csütörtökön az Európai Tanács ülésén Orbán Viktor továbbra is állta a sarat, és fenntartotta az ukrán háborús kölcsön ügyében a vétóját. Brüsszel és az ukránok így kénytelen voltak üres kézzel hazatérni. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
