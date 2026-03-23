A Washington Post bizarr történetet közölt a minap arról, hogyan fedezte fel egy meg nem nevezett „európai hírszerző szolgálat” az orosz titkosszolgálat tervét, amely Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni hamis merényletet tervezett. Erről ír a Brussels Signal. Egy korábbi magas rangú lengyel tisztviselő a Brussels Signalnak ezt nyilatkozta : „Nincs kétségem afelől, hogy ez az európai ország [ahonnan a jelentés származik] Lengyelország, és hogy maga a feljegyzés vagy nem létezik, vagy jelenleg is gyártják.”

Donald Tusk embere állhat az Orbán Viktorról szóló álhírek mögött (Fotó: AFP)

Nagyon kétlem, hogy a lengyel erők képesek lennének ilyen jellegű külföldi műveletekre. Technikailag csak az amerikaiak, a franciák és a németek rendelkeznek ezzel. De a társadalmi és politikai körök azt jelzik, hogy Lengyelországról van szó

– tette hozzá.

„[A biztonsági szolgálatok] a legszenzációsabb jelentéseket közölhetik, amelyekről kiderül, hogy teljesen hamisak. Soha nem szabad őket kizárólagos forrásként kezelni” – mondta.

Az ukránok egyre durvább és elképesztőbb módon fenyegetik Orbán Viktort és a miniszterelnök családját. Zelenszkij halálosan fenyegeti a magyar kormányfőt, az ukránpárti propagandasajtó pedig eközben önmerényletről hallucinál. Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

Önmerényletről hallucinál az ukránbarát sajtó

A Post cikke szerint az orosz titkosszolgálat, az SZVR tervezte meg a mutatványt.

A brüsszeli lap megjegyzi Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága 46 százalékra emelkedett, az ellenzéki Tisza párté pedig 40 százalékon áll.

Ez pedig önmagában is felvetette a kérdést, hogy vajon igaz-e az „európai hírszerző szolgálat” jelentése, és ha nem, akkor ki ültette el.

A történettel kapcsolatban különösen azért merül fel gyanú, mert a The Washington Postban szerepel, egy pénzügyi nehézségekkel küzdő újságban, amely 2025-ben több mint 100 millió dolláros, 2024-ben pedig szintén hasonló veszteséget könyvelt el.

A múlt hónapban a vezetőség a korábbi elbocsátásokat követően kirúgta alkalmazottai 30 százalékát, és az elmúlt hónapokban 60 000 előfizetőt vesztett.

Mivel a munkatársak száma csökkenti a cikkek számát, a megfigyelők felmerülhetnek a kérdésben, hogy vajon ez egy olyan cikk, amelyhez nem volt elég riporter a források ellenőrzéséhez.