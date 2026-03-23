Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Merénylet Orbán Viktor ellen: Donald Tusk embere állhat az álhírkampány mögött

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort fenyegeti, az ukránbarát propagandasajtó összeesküvés-elméletekről cikkez. Most kiderült, hogy mely ország állhat az álhírkampány mögött.

2026. 03. 23. 6:38
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommuni
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Washington Post bizarr történetet közölt a minap arról, hogyan fedezte fel egy meg nem nevezett „európai hírszerző szolgálat” az orosz titkosszolgálat tervét, amely Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni hamis merényletet tervezett. Erről ír a Brussels Signal. Egy korábbi magas rangú lengyel tisztviselő a Brussels Signalnak ezt nyilatkozta : „Nincs kétségem afelől, hogy ez az európai ország [ahonnan a jelentés származik] Lengyelország, és hogy maga a feljegyzés vagy nem létezik, vagy jelenleg is gyártják.”

Donald Tusk embere állhat az Orbán Viktorról szóló álhírek mögött (Fotó: AFP)
Donald Tusk embere állhat az Orbán Viktorról szóló álhírek mögött (Fotó: AFP)

Nagyon kétlem, hogy a lengyel erők képesek lennének ilyen jellegű külföldi műveletekre. Technikailag csak az amerikaiak, a franciák és a németek rendelkeznek ezzel. De a társadalmi és politikai körök azt jelzik, hogy Lengyelországról van szó

 – tette hozzá.

„[A biztonsági szolgálatok] a legszenzációsabb jelentéseket közölhetik, amelyekről kiderül, hogy teljesen hamisak. Soha nem szabad őket kizárólagos forrásként kezelni” – mondta.

Az ukránok egyre durvább és elképesztőbb módon fenyegetik Orbán Viktort és a miniszterelnök családját. Zelenszkij halálosan fenyegeti a magyar kormányfőt, az ukránpárti propagandasajtó pedig eközben önmerényletről hallucinál. Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

Önmerényletről hallucinál az ukránbarát sajtó

A Post cikke szerint az orosz titkosszolgálat, az SZVR tervezte meg a mutatványt.

A brüsszeli lap megjegyzi Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága 46 százalékra emelkedett, az ellenzéki Tisza párté pedig 40 százalékon áll.

Ez pedig önmagában is felvetette a kérdést, hogy vajon igaz-e az „európai hírszerző szolgálat” jelentése, és ha nem, akkor ki ültette el.

A történettel kapcsolatban különösen azért merül fel gyanú, mert a The Washington Postban szerepel, egy pénzügyi nehézségekkel küzdő újságban, amely 2025-ben több mint 100 millió dolláros, 2024-ben pedig szintén hasonló veszteséget könyvelt el.

A múlt hónapban a vezetőség a korábbi elbocsátásokat követően kirúgta alkalmazottai 30 százalékát, és az elmúlt hónapokban 60 000 előfizetőt vesztett.

Mivel a munkatársak száma csökkenti a cikkek számát, a megfigyelők felmerülhetnek a kérdésben, hogy vajon ez egy olyan cikk, amelyhez nem volt elég riporter a források ellenőrzéséhez.

Csak egyetlen riporter neve szerepel a cikkben, Catherine Beltoné, és nem említ semmilyen más forrást az állítólagos jelentéssel kapcsolatban. Csupán annyit mond, hogy a Post „áttekintette” a jelentést.

Ez további jelét adhatja annak, hogy a meg nem nevezett „európai hírszerző szolgálat”, amely Beltont a történettel ellátta, lengyel forrásból származott. Belton egykor a Postnál dolgozott Anne Applebaum amerikai lengyel újságíróval együtt, aki ma Lengyelországban él, és Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége.

Applebaum nemrégiben szerepelt a hírekben, miután azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök úgy beszélt, mint Hitler, Mussolini és Sztálin.

Applebaum már 2010-ben fenyegetést látott a demokráciára Magyarországon; 2018-ban egypártrendszerű államként ábrázolta Magyarországot; 2021-ben autokratának nevezte Orbánt; 2025-ben azt írta, hogy „korrupt, stagnáló és elszegényedett” állapotban hagyta el az országot; 2026-ban pedig ténylegesen Oroszország EU-n belüli szóvivőjének nevezte.

Sikorski először 2014-ben szerzett nemzetközi hírnevet, amikor egy varsói étteremben titokban rögzített beszélgetésen olyan szavakat használt, amelyek túl obszcének voltak ahhoz, hogy itt megismételjék, és „értéktelennek” bélyegezte az amerikai-lengyel biztonsági kapcsolatot.

Applebaum dicsérte Belton Oroszországról szóló könyvét, a Putyin népét, és az Oroszországról szóló meghatározó tanulmánynak nevezte.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyanilyen módon támadja Trumpot. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

