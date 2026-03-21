Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választások ellenőrzésére: elképesztő bejelentés érkezett Kijevből

A szóvivő azt is közölte, hogy ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.

Kijelentése azért is keltett feltűnést, mert Ukrajnában a háborús helyzetre hivatkozva már több mint két éve nem tartanak választásokat.

Talán jobban tenné, ha nem a magyar demokráciáért, hanem a már két éve elhalasztott ukrán választások megtartásáért aggódna.

Az elmúlt hetekben egyre több platformon szólaltak meg ukrán politikai kommentátorok és influenszerek, akik Magyarország elleni háború lehetőségéről beszéltek.

Egyes ukrán szereplők és kommentátorok szerint Ukrajna akár be is avatkozhatna a magyar belpolitikába. Diana Pancsenko volt ukrán televíziós azt állította, hogy fegyvereseket képezhetnek ki annak érdekében, hogy a magyarországi választások előtt zavargásokat provokáljanak.

A feszültséget tovább fokozta, hogy ukrán megszólalók nyomásgyakorlást sürgettek Magyarországgal szemben, többek között az energiaszállítások korlátozásával. A Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások akadozását később Volodimir Zelenszkij politikai döntésként ismerte el.