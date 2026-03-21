Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választások ellenőrzésére: elképesztő bejelentés érkezett Kijevből

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij arról beszélt, hogy komoly aggályokat lát a magyar választások átláthatóságával kapcsolatban, és jelezte: ukrán állampolgárok akár megfigyelőként is részt vennének a voksoláson. Ukrajna egyébként egy olyan ország, ahol nincsenek választások, s ahol az elnök önkényesen van hatalmon.

2026. 03. 21. 10:53
Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjúban arról beszélt, hogy komoly aggályokat lát a közelgő magyar választások átláthatóságával kapcsolatban – írja az Origo.

Heorhij Tihij szerint komoly aggályok merülnek fel a magyar választások átláthatóságával kapcsolatban, és jelezte, hogy ukrán állampolgárok akár választási megfigyelőként is részt vennének a voksoláson (Fotó: AFP)

A szóvivő azt is közölte, hogy ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.

Kijelentése azért is keltett feltűnést, mert Ukrajnában a háborús helyzetre hivatkozva már több mint két éve nem tartanak választásokat.

Talán jobban tenné, ha nem a magyar demokráciáért, hanem a már két éve elhalasztott ukrán választások megtartásáért aggódna.

Az elmúlt hetekben egyre több platformon szólaltak meg ukrán politikai kommentátorok és influenszerek, akik Magyarország elleni háború lehetőségéről beszéltek.

Egyes ukrán szereplők és kommentátorok szerint Ukrajna akár be is avatkozhatna a magyar belpolitikába. Diana Pancsenko volt ukrán televíziós azt állította, hogy fegyvereseket képezhetnek ki annak érdekében, hogy a magyarországi választások előtt zavargásokat provokáljanak.

A feszültséget tovább fokozta, hogy ukrán megszólalók nyomásgyakorlást sürgettek Magyarországgal szemben, többek között az energiaszállítások korlátozásával. A Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások akadozását később Volodimir Zelenszkij politikai döntésként ismerte el.

Orbán Viktor erre reagálva közölte, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak, és blokkolni fog minden, Ukrajna számára fontos uniós döntést addig, amíg az olajszállítás nem áll helyre. Ezt követően az ukrán elnök nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, kilátásba helyezve, hogy ha nem áll el a vétó tervétől, nyilvánosságra hozza a lakcímét az ukrán katonák számára. Nem sokkal később Orbán Viktor családját is fenyegetés érte ukrán részről.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Kijevi útja során a Tisza vezetője is tárgyalásokat folytatott Zelenszkij köreivel, ennek részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A látogatásról annyi ismert, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, ugyanakkor nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel egyeztetett még. Kijevben az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, ahol fotók készültek róla. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián pedig egy időben tartózkodott Zelenszkijjel, amit egyik fél sem cáfolt, miközben a magyar politikus a közösségi oldalán is több bejegyzést tett közzé a helyszínről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
