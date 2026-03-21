Rendkívüli

Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

háborúukrajnaorosz-ukrán háború

Az ukrán állam magukra hagyja a nőket a háborúban

Se a fronton szolgáló katonanőkről, sem a hátországban belső menekültként tengődő nőkről nem gondoskodik megfelelően az ukrán állam – hívja fel a figyelmet a Boon. Miskolctól mindössze néhány órányira a háború iszonyatos teherként nehezedik az ukrán nőkre.

Munkatársunktól
2026. 03. 21. 9:51
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a nemzetközi sajtó csak a front mozgásáról vagy a fegyverszállításokról ír, a háború emberi arca, különösen a nők szenvedése, sokszor rejtve marad. Márpedig az ukrán állam sem a fegyveres erők kötelékében szolgáló mintegy hetvenezer katonanőről, sem a belső menekült nőkről nem gondoskodik – írja a Boon a ZN.ua ukrán hírportál riportja alapján.

A hátországban is óriási terhet ró a nőkre a háború (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Natalia, az Ukrán Fegyveres Erők őrnagya számára a hátizsák súlya nem a lőszerektől, hanem a tusfürdőtől, sampontól és betétektől nehéz. A frontvonalon töltött évek alatt megtanulta: ha ő nem gondoskodik a higiéniáról, senki más nem fog. A háború kitörése utáni első hónapban tisztálkodási lehetőség híján nedves törlőkendőkkel próbálta túlélni a mindennapokat, miközben, ahogy fogalmazott, „a hajam szó szerint fájt a kosztól”. Bár az élelmiszer-ellátás idővel javult, a női higiéniai termékek sosem kerültek fel a logisztikai listákra – ez maradt a nők magánügye.

Az egészségügyi ellátás helyzete még aggasztóbb. A fronton gyakorlatilag nem létezik nőgyógyászati szűrés, a női katonák évekig nem látnak szakorvost. 

A rendszer érzéketlenségét jól mutatja a felszerelések kérdése is: bár ma már mintegy hetvenezer nő szolgál az ukrán hadseregben, sokuknak még mindig férfi alsóneműt osztanak ki. A női egyenruhák hivatalosan csak 2024-ben jelentek meg, de a legtöbb egységhez még mindig nem jutottak el. A hiányt civil szervezetek és önkéntesek próbálják pótolni, fehérneműt és alapvető felszerelést juttatva a fronton szolgáló katonanőknek.

A fizikai megpróbáltatások mellett a mentális teher is óriási. Natalia, aki tanárnőből lett katona, súlyos árat fizetett a szolgálatért: tizenkét gerincsérv, agyi gyulladás és daganatos megbetegedés mellett súlyos poszttraumás stressz-szindrómával (PTSD) küzd. A hivatalos pszichológiai támogatás azonban sokszor kimerül az adminisztrációban és a halálesetek dokumentálásában, az élők mentális gondozására nincs kapacitás. A „rehabilitáció” néha csak egy utazást jelent a hegyekbe, szakmai segítség nélkül.

A hátországban is óriási terhet ró a nőkre a háború

Nem jobb a helyzet a hátországban sem, ahol nők milliói váltak belső menekültté. A Harkiv megyéből elmenekült várandós Okszana esete rávilágít a bürokrácia útvesztőire: a nők sokszor azt sem tudják, hová forduljanak orvosi segítségért új lakóhelyükön, vagy hogy egyáltalán jogosultak-e ingyenes ellátásra. Az állami rendszer hiányosságait itt is a civil szféra, például az Ukrán Népegészségügyi Alapítvány mobil csapatai próbálják betömni, akik szállást keresnek és orvost szereznek a magukra hagyott kismamáknak.

Az adatok szerint Ukrajnában jelenleg több mint 4,6 millió belső menekült él, akiknek közel 60 százaléka nő. A rendszer azonban mintha nem venne tudomást róluk. 

A háború ötödik évében az ukrán állam továbbra is a nők emberfeletti tűrőképességére épít, miközben intézményi szinten alig nyújt támaszt számukra. A társadalom szövete szakadozik, és a lyukakat egyelőre csak az önkéntesek foltozzák.

Hogy hogyan bánik a kijevi rezsim a nőkkel, azt jól érzékelteti egy, a leírás szerint Poltavában készült felvétel. A videón az látható, hogy egy nő próbálja kirángatni a toborzók autójából talán a férjét, azonban a jármű elindul. A nő, amíg tud, fut mellette, de végül elesik. „Erre nincsenek szavak” – írták a videóhoz. A kényszersorozás brutalitása senkit sem kímél.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

