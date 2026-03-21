Orosz előrenyomulás több fronton – hatalmas bajban Zelenszkij

Közben az Egyesült Államokban is erősödik a vita az Ukrajnának nyújtott támogatásokról. Egyes politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették az amerikai készleteket, különösen a közel-keleti feszültségek erősödésének fényében.

A harcok mellett egyre több felvétel jelenik meg a közösségi médiában az ukrajnai mozgósításról is. Egyes videók szerint toborzók erőszakkal próbálnak civileket járművekbe kényszeríteni, miközben más felvételek konfliktusokról számolnak be a lakosság és a hatóságok között.

Eközben az ukrán erők drónnal lelőttek egy orosz Ka–52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszk térségében. A közösségi oldalakon terjedő felvételek szerint a helikopter lángba borult. A kétfős legénység sorsa egyelőre nem ismert, de valószínűleg nem élték túl a támadást.