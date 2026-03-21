Az orosz–ukrán háború frontvonalán tovább fokozódik a nyomás az ukrán erőkön. Az Origo beszámolója szerint az orosz fegyveres erők több irányban is előrenyomultak, miközben egyes térségekben az ukrán védelem meggyengült. A harcok súlypontja a Donyecki területen van, ahol az orosz csapatok Pavlovkát és Fjodorovka Vtoraját is elfoglalták. Az előrenyomulás célja a stratégiai jelentőségű Szlavjanszk–Kramatorszk térség megközelítése lehet, amely kulcsfontosságú az ukrán védelem szempontjából. A jelentések szerint az orosz erők már több fontos csomóponthoz is közel kerülhettek.
Orosz előrenyomulás több fronton – hatalmas bajban Zelenszkij
Az orosz hadsereg több irányban is előretört, miközben az ukrán erők egyes térségekben nehéz helyzetbe kerültek. Újabb települések kerültek orosz kézre, miközben dróntámadások és légicsapások is sújtották Ukrajnát.
Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi és a Zaporizzsjai területen is intenzív harcokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek bekerített helyzetbe kerültek, miközben a zaporizzsjai irányban az orosz csapatok folyamatos nyomás alatt tartják az ukrán állásokat.
A beszámolók szerint az ukrán erők egyes térségekben visszaszorulóban vannak, miközben a harcok több régióra is kiterjednek. Orosz források civil áldozatokról és kivégzésekről is beszéltek.
Közben az Egyesült Államokban is erősödik a vita az Ukrajnának nyújtott támogatásokról. Egyes politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették az amerikai készleteket, különösen a közel-keleti feszültségek erősödésének fényében.
A harcok mellett egyre több felvétel jelenik meg a közösségi médiában az ukrajnai mozgósításról is. Egyes videók szerint toborzók erőszakkal próbálnak civileket járművekbe kényszeríteni, miközben más felvételek konfliktusokról számolnak be a lakosság és a hatóságok között.
Eközben az ukrán erők drónnal lelőttek egy orosz Ka–52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszk térségében. A közösségi oldalakon terjedő felvételek szerint a helikopter lángba borult. A kétfős legénység sorsa egyelőre nem ismert, de valószínűleg nem élték túl a támadást.
Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy megrongáltak egy A–50-es típusú orosz felderítő repülőgépet, miközben több régiót is dróntámadások értek. Odessza megyében éjszaka nagyszabású csapás zajlott, amelynek során külföldi teherhajók is megrongálódtak, és több infrastrukturális létesítményben keletkezett kár.
Zelenszkij embereivel tárgyal Magyar Péter
Zelenszkij köre és a Tisza Párt vezetője között eközben élő kapcsolat bontakozott ki az elmúlt években. Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Kelet-Ukrajnában egyre több halálos áldozatot követel a brutális háború (Fotó: AFP)
