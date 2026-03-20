Robert C. Castel: Ukrajna helyzete tovább romlik, két front között őrlődik a Nyugat + videó

Robert C. Castel: Ukrajna légvédelmi helyzete várhatóan tovább romlik

Kifejtette, hogy hasonló a helyzet a cirkálórakéták esetében is, csakhogy itt az időjárásnak nagy szerepe van, mert az ukrán védekezés kulcseszközei, az F–16-osok és a francia gépek inkább jó időben alkalmazhatók.

Ahol viszont „bedőlt a szám”, az az orosz ballisztikus rakéták elfogása: itt komoly visszaesés látható, és Castel szerint ez nem fog javulni.

Arra is kitért, hogy Ukrajna légvédelmi helyzete a nemzetközi fejlemények miatt tovább romolhat, mert a szükséges erőforrásokat más hadszínterek szívják el. Emlékeztet, hogy az Öböl menti arab országok húsz nap alatt több Patriot-elfogórakétát „tapsoltak el”, mint amennyit Ukrajna a háború egész folyamán kapott. Emellett, ha európai flották érkeznek a Perzsa-öböl térségébe, azokat is meg kell védeni, ami további légvédelmi erőforrásokat von el Európából. Castel hozzáteszi, hogy