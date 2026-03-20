TűzfalcsoportOrbán ViktorZelenszkij

Ukrán politikus: Zelenszkij beavatkozhat a magyar választásokba

Egy ukrán volt parlamenti képviselő szerint Volodimir Zelenszkij lépései akár a magyarországi választások befolyásolását is szolgálhatják. A Tűzfalcsoport által ismertetett videóban Ihor Moszijcsuk éles bírálatot fogalmaz meg az ukrán elnökkel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 21:25
Volodimir Zelenszkij környezete hemzseg a korrupciós ügyektől Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
Egyre élesebb hangvételű állítások jelennek meg az ukrán–magyar politikai viszonyról. A Tűzfalcsoport által közzétett anyag szerint Ihor Moszijcsuk volt ukrán parlamenti képviselő arról beszélt: Volodimir Zelenszkij politikai lépései összefüggésbe hozhatók a magyarországi választásokkal. A politikus szerint „a globalisták nagyon félnek Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi miniszterelnökének győzelmétől”, mert az szerinte egy jobboldali-konzervatív fordulatot indíthat el Európában. Hozzátette: „Zelenszkij, mint az ő eszközük, támadja Orbánt”, és ezzel nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem a magyar társadalmat is célozza.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Moszijcsuk úgy véli, az ukrán vezetés egyik lépése, a Barátság kőolajvezeték működésének leállítása is politikai célt szolgálhat. Állítása szerint ezzel „az üzemanyagárak emelését és a magyar választók elégedetlenségének kiváltását” érhetik el, amit politikailag kihasználhatnak. 

Mint fogalmazott, az ukrán fél nem engedte be sem az európai, sem a magyar vizsgálóbizottságot a vezeték állapotának ellenőrzésére, ami szerinte további kérdéseket vet fel.

A volt képviselő szerint Orbán Viktor következetesen a nemzeti érdekek mentén politizál, és emiatt egyre több ukrán is szimpátiával tekint rá. 

Egyre több ukrán realizálja, hogy Ukrajnának szüksége van a saját ukrán Viktor Orbánjára

 – mondta.

Moszijcsuk kitért arra is, hogy Magyarország beutazási tilalmat vezetett be több ukrán szereplővel szemben, ugyanakkor szerinte további, a kijevi vezetéshez köthető személyek esetében is indokolt lenne hasonló lépések megtétele.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
