Egyre élesebb hangvételű állítások jelennek meg az ukrán–magyar politikai viszonyról. A Tűzfalcsoport által közzétett anyag szerint Ihor Moszijcsuk volt ukrán parlamenti képviselő arról beszélt: Volodimir Zelenszkij politikai lépései összefüggésbe hozhatók a magyarországi választásokkal. A politikus szerint „a globalisták nagyon félnek Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi miniszterelnökének győzelmétől”, mert az szerinte egy jobboldali-konzervatív fordulatot indíthat el Európában. Hozzátette: „Zelenszkij, mint az ő eszközük, támadja Orbánt”, és ezzel nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem a magyar társadalmat is célozza.
Ukrán politikus: Zelenszkij beavatkozhat a magyar választásokba
Egy ukrán volt parlamenti képviselő szerint Volodimir Zelenszkij lépései akár a magyarországi választások befolyásolását is szolgálhatják. A Tűzfalcsoport által ismertetett videóban Ihor Moszijcsuk éles bírálatot fogalmaz meg az ukrán elnökkel szemben.
Moszijcsuk úgy véli, az ukrán vezetés egyik lépése, a Barátság kőolajvezeték működésének leállítása is politikai célt szolgálhat. Állítása szerint ezzel „az üzemanyagárak emelését és a magyar választók elégedetlenségének kiváltását” érhetik el, amit politikailag kihasználhatnak.
Mint fogalmazott, az ukrán fél nem engedte be sem az európai, sem a magyar vizsgálóbizottságot a vezeték állapotának ellenőrzésére, ami szerinte további kérdéseket vet fel.
A volt képviselő szerint Orbán Viktor következetesen a nemzeti érdekek mentén politizál, és emiatt egyre több ukrán is szimpátiával tekint rá.
Egyre több ukrán realizálja, hogy Ukrajnának szüksége van a saját ukrán Viktor Orbánjára
– mondta.
Moszijcsuk kitért arra is, hogy Magyarország beutazási tilalmat vezetett be több ukrán szereplővel szemben, ugyanakkor szerinte további, a kijevi vezetéshez köthető személyek esetében is indokolt lenne hasonló lépések megtétele.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
