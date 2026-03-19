„Magyar Pétert kőkeményen szembesítették a hazugságaival.”

Dezse-Zelenka Dóra, PestiSrácok: „Magyar Péter önnön nagyságától elalélva, két év politizálás után indokoltnak tartotta, hogy dokumentumfilmet készíttessen magáról az imádóinak. Erre a filmre reagált Ábrahám Róbert legújabb kisfilmjében, amelyben összeszedte, hogy miket sikerült kihagyni Magyaréknak a műből, valamint egy nagyon fontos ukrán párhuzamra is felhívja a figyelmet. Ábrahám Róbert a véleményét egy kisfilmben fejtette ki, ami Az érem másik oldala címen elérhető a YouTube-on. A médiaszemélysiég azon túl, hogy szembesíti Magyart a hazugságaival, arra figyelmezteti a nézőit, hogy nem csupán egy narcisztikus, önimádó ember ömlengéseiről van szó, hanem egy Zelenszkij-féle kampányról, amit a gazdái szinte egy az egyben másoltak a szomszédunkból. A film arra is figyelmeztet, hogy a kampánytechnika és az irreális mérések illeszkednek az áruló mögött álló erőtér narratívájába, és azok egyértelműen egy budapesti Majdan előkészületeit rajzolják körül…”