Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

A miniszterelnök ma Miskolcra látogat, ahol a Szent István téren mond beszédet. Orbán Viktor országjárásáról a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be. A helyiek Miskolcon is Békemenettel várták a miniszterelnököt.

Már a miniszterelnök érkezése előtt hatalmas tömeg gyűlt össze Miskolcon. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mint ismert, kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel.

Miskolcon Radics Gigi és Curtis adta elő a Szabadság vándorai című Demjén-dal feldolgozását kezdésként. A megjelenteket ezután Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József köszöntötte, azt mondta, hogy rengetegen vannak most is,

februárban egy kisebb helyen volt politikai gyűlés, utalt a Tisza Párt helyi rendezvényére, most legalább háromszor annyian vannak, mint akkor.

A polgármester szerint a miskolciak eredményt várnak, és a választásokkor is arra figyelnek, hogy mi valósult meg az ígéretekből. Felidézte, 2010 óta sokat kapott a város a kormánytól, először átvállalták az adósságukat, majd a Modern Városok Programban fejlesztették a várost. Felsorolta a konkrét eredményeket, hangsúlyozva, hogy a kormány támogatásával valósultak meg, és a kormány most is a város mögött áll.

Tóth-Szántai József Orbán Viktornak címezve azt mondta: Készen állnak a munkára. – Hajrá Kati, hajrá Bandi, hajrá miniszterelnök úr, hajrá Miskolc! – zárta mondandóját.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is mondott egy rövid beszédet. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hollósy András, a város KDNP-s alpolgármestere, és a Fidesz-KDNP egyik helyi országgyűlési képviselője következett a színpadon. Hollósy András arról beszélt, a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak, ebből azonban nem kérnek Miskolcon sem. A képviselőjelölt azt mondta,

a kormány reményt adott Miskolcnak.

Erősödő közbiztonságot, megújuló turisztikai attrakciók, a fiatalok helybenmaradását célzó, és a szépkorúakat segítő intézkedéseket hoztak. Mint mondta, mindig jó ide haza jönni. A Tisza Párt azok rezsijét akarják sokszorosára emelni tájékoztatása szerint, akik sokszor kétszer annyit dolgoztak, mint sokan mások. Hozzátette: ezt nem fogják hagyni. Emlékeztetett: a tiszások előszeretettel csenték el a mai rendezvény szórólapjait, de ez nem jött be nekik, mert sokkal többen vannak, mint Magyar Péter városban tartott rendezvényén.