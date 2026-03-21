Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

Miskolcon folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök szombaton a Szent István téren mond beszédet, amelyről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be. Miskolcon is Békemenettel várták a miniszterelnököt.

2026. 03. 21. 15:42
Már a miniszterelnök érkezése előtt hatalmas tömeg gyűlt össze Miskolcon. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mint ismert,  kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel.

Miskolcon Radics Gigi és Curtis adta elő a Szabadság vándorai című Demjén-dal feldolgozását kezdésként. A megjelenteket ezután Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József köszöntötte, azt mondta, hogy rengetegen vannak most is, 

februárban egy kisebb helyen volt politikai gyűlés, utalt a Tisza Párt helyi rendezvényére, most legalább háromszor annyian vannak, mint akkor. 

A polgármester szerint a miskolciak eredményt várnak, és a választásokkor is arra figyelnek, hogy mi valósult meg az ígéretekből. Felidézte, 2010 óta sokat kapott a város a kormánytól, először átvállalták az adósságukat, majd a Modern Városok Programban fejlesztették a várost. Felsorolta a konkrét eredményeket, hangsúlyozva, hogy a kormány támogatásával valósultak meg, és a kormány most is a város mögött áll. 

Tóth-Szántai József Orbán Viktornak címezve azt mondta: Készen állnak a munkára. – Hajrá Kati, hajrá Bandi, hajrá miniszterelnök úr, hajrá Miskolc! – zárta mondandóját. 

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is mondott egy rövid beszédet. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hollósy András, a város KDNP-s alpolgármestere, és a Fidesz-KDNP egyik helyi országgyűlési képviselője következett a színpadon. Hollósy András arról beszélt, a tiszások ukrán pólóban tapsikolnak, ebből azonban nem kérnek Miskolcon sem. A képviselőjelölt azt mondta, 

a kormány reményt adott Miskolcnak. 

Erősödő közbiztonságot, megújuló turisztikai attrakciók, a fiatalok helybenmaradását célzó, és a szépkorúakat segítő intézkedéseket hoztak. Mint mondta, mindig jó ide haza jönni. A Tisza Párt azok rezsijét akarják sokszorosára emelni tájékoztatása szerint, akik sokszor kétszer annyit dolgoztak, mint sokan mások. Hozzátette: ezt nem fogják hagyni. Emlékeztetett: a tiszások előszeretettel csenték el a mai rendezvény szórólapjait, de ez nem jött be nekik, mert sokkal többen vannak, mint Magyar Péter városban tartott rendezvényén. 

A helyi biztonsági erők. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Cikkünk frissül… 

Borítókép: Orbán Viktort Miskolcon is Békemenettel várták (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

