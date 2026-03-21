orbán viktormiskolcVálasztás 2026lázár jánosMagyar Péter

Lázár János is elindult Miskolcra, tiszás provokációról kapott híreket

Orbán Viktor szombaton Miskolcon folytatja országjárását, miközben Lázár János szerint Magyar Péter aktivistákat küld a helyszínre, hogy megzavarják a miniszterelnök nagygyűlését. A miniszter mozgósításra szólított fel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 13:32
„Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – üzente Lázár János, aki szerint Magyar Péter aktivistákat küld Miskolcra Orbán Viktor nagygyűlésének megzavarására.

A miniszterelnök szombaton Miskolcon folytatja országjárását, a fóruma előtt azonban újabb politikai feszültség alakult ki. Lázár János építési és közlekedési miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy információi szerint Magyar Péter aktivistákat küld a helyszínre, hogy megzavarják az eseményt.

A miniszter egy videóüzenetben úgy fogalmazott: azt látta és hallotta, hogy 

Magyar Péter tiszásokat küld Orbán Viktor és a Fidesz választási gyűlésére Miskolcra,

azzal a céllal, hogy megzavarják a nagygyűlést. Hozzátette: ő sem akar kimaradni, ezért Miskolcra indul, habár előzetesen nem tervezte.

Gyertek mindannyian, legyünk mi többen, mutassuk meg, hogy az erő velünk van!

 – fogalmazott Lázár János, aki arra kérte a támogatókat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a rendezvényen.

Szentendre, 2026. március 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor beszédet mond országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az országjárás minden állomása kiemelt jelentőségű a kampány hajrájában. Orbán Viktor nagygyűlései az elmúlt napokban több várost is érintettek, mindenhol hatalmas tömeg gyűlt össze. 

Az országjárás következő helyszínei

De nem a miskolci lesz a hét utolsó rendezvénye, mivel vasárnap 16 órakor Orbán Viktor Hódmezővásárhelyre látogat. A miniszterelnök a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő még tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában, és a jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.

Orbán Viktor 

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.