Lázár János is elindult Miskolcra, tiszás provokációról kapott híreket

„Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – üzente Lázár János, aki szerint Magyar Péter aktivistákat küld Miskolcra Orbán Viktor nagygyűlésének megzavarására.
A miniszterelnök szombaton Miskolcon folytatja országjárását, a fóruma előtt azonban újabb politikai feszültség alakult ki. Lázár János építési és közlekedési miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy információi szerint Magyar Péter aktivistákat küld a helyszínre, hogy megzavarják az eseményt.
A miniszter egy videóüzenetben úgy fogalmazott: azt látta és hallotta, hogy
Magyar Péter tiszásokat küld Orbán Viktor és a Fidesz választási gyűlésére Miskolcra,
azzal a céllal, hogy megzavarják a nagygyűlést. Hozzátette: ő sem akar kimaradni, ezért Miskolcra indul, habár előzetesen nem tervezte.
Gyertek mindannyian, legyünk mi többen, mutassuk meg, hogy az erő velünk van!
– fogalmazott Lázár János, aki arra kérte a támogatókat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a rendezvényen.
Az országjárás minden állomása kiemelt jelentőségű a kampány hajrájában. Orbán Viktor nagygyűlései az elmúlt napokban több várost is érintettek, mindenhol hatalmas tömeg gyűlt össze.
Az országjárás következő helyszínei
De nem a miskolci lesz a hét utolsó rendezvénye, mivel vasárnap 16 órakor Orbán Viktor Hódmezővásárhelyre látogat. A miniszterelnök a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő még tovább pörgeti országjárását a kampány hajrájában, és a jövő héten újabb helyszíneken folytatja a mozgósítást.
Orbán Viktor
- március 23-án Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára látogat.
Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán, a Fő téren 2026. március 20-án (Forrás: MTI)
