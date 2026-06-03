Így állíthatja meg a poloskainváziót, ez a trükk segít

A poloskák az utóbbi években egyre gyakoribb problémává váltak a kertekben és a mezőgazdaságban egyaránt. Míg egyetlen poloska alig észrevehető, egy egész kolónia heteken belül komoly károkat tud okozni paradicsom-, paprika- és gyümölcsfákon. A kellemetlen szagú rovarok kiszívják a növények nedvét, gyengítik őket, és néha még betegségeket is terjesztenek. A jó hír, hogy vannak módszerek a védekezésre – természetes és kémiai egyaránt. A rossz hír, hogy ha egyszer megjelennek, nem könnyű végleg megszabadulni tőlük.

Miért problémásak a poloskák?

A poloskák – különösen a zöld és a márványos pókhálópoloska – károsítják a növényeket azzal, hogy átszúrják a leveleket, hajtásokat és terméseket, majd kiszívják belőlük a nedvet. Ez gyengíti a növényt, lassítja a növekedést, és csökkenti a termés minőségét.