Így állíthatja meg a poloskainváziót, ez a trükk segít

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Ha megjelennek a poloskák a kertben, az nemcsak kellemetlen, hanem komoly kárt is okozhat a növényeken.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 03. 7:42
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A poloskák az utóbbi években egyre gyakoribb problémává váltak a kertekben és a mezőgazdaságban egyaránt. Míg egyetlen poloska alig észrevehető, egy egész kolónia heteken belül komoly károkat tud okozni paradicsom-, paprika- és gyümölcsfákon. A kellemetlen szagú rovarok kiszívják a növények nedvét, gyengítik őket, és néha még betegségeket is terjesztenek. A jó hír, hogy vannak módszerek a védekezésre – természetes és kémiai egyaránt. A rossz hír, hogy ha egyszer megjelennek, nem könnyű végleg megszabadulni tőlük.

Miért problémásak a poloskák?

A poloskák – különösen a zöld és  a márványos pókhálópoloska – károsítják a növényeket azzal, hogy átszúrják a leveleket, hajtásokat és terméseket, majd kiszívják belőlük a nedvet. Ez gyengíti a növényt, lassítja a növekedést, és csökkenti a termés minőségét.

A károsítás nyomát fehéres vagy sárgás foltok jelzik a leveleken, a gyümölcsökön pedig bemélyedések, deformációk jelennek meg. A paradicsomon és paprikán gyakran látni olyan foltokat, ahol a termés belseje elszíneződik, keményebb lesz. A poloskák ráadásul bűzmirigyet is használnak védekezésre, ami kellemetlen szagot áraszt – nem véletlenül hívják őket büdöspoloskának is.

Honnan jönnek a poloskák?

A poloskák általában tavasszal jelennek meg, amikor felmelegszik az idő. Télen védett helyeken, például épületek repedéseiben, fahasadékokban bújnak meg, majd amikor a hőmérséklet eléri a 15-20 fokot, előjönnek és a növényekre költöznek. A márványos pókhálópoloska az utóbbi évtizedben terjedt el Európában, Ázsiából érkezett. Rendkívül alkalmazkodóképes, szinte bármilyen növényt megtámad, a gyümölcsfáktól a dísznövényekig. A zöld poloska inkább a zöldségfélékre specializálódott, de szintén komoly károkat okoz.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

 

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