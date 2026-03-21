Ukrajna már valós veszélyt jelent Orbán Viktorra, miközben a propagandasajtó önmerényletről ír

Zelenszkij egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek.

A Reuters tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

Zelenksy minaccia il primo ministro ungherese Orban di azioni militari, se continuerà a bloccare il finanziamento di 90 miliardi dell'UE per l'Ucraina.



"Speriamo che una sola persona nell'Unione europea non bloccherà i 90 miliardi e che i soldati ucraini avranno delle armi.… pic.twitter.com/TB6Dc8ahI6 — giorgio bianchi (@Giorgioaki) March 5, 2026

A magyar kormány elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök szavait.

Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.

Ezt követően Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.

A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!

Fico mintájára merénylettel fenyegetik Orbán Viktort

Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt. Azt mondta, ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.