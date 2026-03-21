Ukrajna már valós veszélyt jelent Orbán Viktorra, miközben a propagandasajtó önmerényletről ír
Miközben Volodimir Zelenszkij és ukrán szövetségesei egyre durvábban és agresszívabban fenyegetik Orbán Viktort, az ukránpárti média elképesztő túlzásokba esik, és önmerényletről hallucinál.
Zelenszkij egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek.
A Reuters tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli:
az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.
A magyar kormány elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök szavait.
Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot.
Ezt követően Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fenyegette meg a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak már róla és a családjáról:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.
A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:
Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!
Fico mintájára merénylettel fenyegetik Orbán Viktort
Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga, és nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt. Azt mondta, ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.
További Külföld híreink
Orbán Viktor és Magyarország korábban is kapott nyílt fenyegetést Ukrajnából
Az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben.
Zelenszkij szavai előtt Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya és a neonáci C14 csoport vezetője – akit Volodimir Zelenszkij elnök még ki is tüntetett korábban – katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Egy videóban Karasz azt mondja, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”
Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok
– hangzik el a videóban.
Nemsokkal később újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor Ukrajnából, és itt már egy szamurájkard is előkerült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik influenszere, Dmitro Kornyijenko egy karddal a kezében beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nyársra akarja húzni.
Az ukránok tehát már teljesen nyíltan kimondják, akár erőszakkal is beavatkoznak, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomba, akitől cserébe Ukrajna és Brüsszel kritika nélküli kiszolgálását várják el.
További Külföld híreink
A Magyar Nemzet nemrég arról számolt be, hogy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából összehívott európai parlamenti plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt terjesztett be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, továbbá az orosz energiaimport további visszaszorítása mellett foglal állást. Magyar Péter eközben évek óta rendszeres kapcsolatot tart fenn Volodimir Zelenszkij környezetével.
Borítókép: Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
