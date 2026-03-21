Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Magyar PétertámogatásUkrajnaVálasztás 2026Zelenszkijbűnöző

Botrányos ukrán támogatás Magyar Péter mögött – vitatott múltú szereplő szólalt meg

Újabb fordulatot vett a magyar választási kampány, miután egy videóüzenetben állt ki Magyar Péter mellett Szerhij Szternenko, egy szélsőséges ukrán gyilkos, akinek neve az elmúlt években súlyos botrányokkal és bűnügyekkel fonódott össze. Szternenko összefüggésbe hozható a kétarcú Magyar Péterrel és a Tisza Párttal: mozgalmát a Tisza Világ applikációt fejlesztő ukrán cég vezetőjének alapítványa is támogatta.

Forrás: Ellenpont2026. 03. 21. 10:43
Szerhij Szternenko, a 2014-es puccs, a Majdan „hőse”, a neonáci Jobboldali Szektor korábbi vezetője és Zelenszkij elnök bizalmasa, akit sokan „a politikai rendszer erőszakos befolyásolásának eszközeként" tartanak számon, most nyíltan kijelentette, Magyar Pétert támogatja az áprilisi választásokon, írja az Ellenpont.

Egy videóban Szternenko nyíltan arról beszélt, hogy a magyarországi választások kimenetele kulcsfontosságú Ukrajna számára. Egyértelművé tette: azt szeretné, ha Orbán Viktor vereséget szenvedne, és a jelenlegi kormány távozna. Szavai szerint a választás nem pusztán belpolitikai kérdés, hanem Kijev számára is stratégiai jelentőséggel bír.

Zelenszkij embere tehát beismeri, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyar választásokba, ezt ugyanis állami érdeknek tartják Kijevben.

A kijelentések súlyát tovább növeli, hogy Szternenko személye rendkívül ellentmondásos. Korábban több bűnüggyel is összefüggésbe hozták, és neve gyakran merül fel erőszakos cselekmények kapcsán. Az ukrán közéletben egyszerre tekintenek rá egyes körökben „hazafias szereplőként”, míg mások szerint a politikai erőszak egyik jelképe. Több forrás is kapcsolatba hozza Volodimir Zelenszkij környezetével, ami tovább erősíti a megszólalás politikai súlyát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és részt vett nemzetközi fórumokon is, ami elemzők szerint arra utal, hogy a háttérben intenzív kapcsolattartás zajlik.

A botrányt tovább fokozta, hogy Szternenko korábban a Barátság kőolajvezeték jövőjével kapcsolatban is radikális kijelentést tett, és annak megszüntetését vetette fel. Egy ilyen lépés súlyos következményekkel járhatna Közép-Európa energiaellátására, így Magyarország számára is.

Ő Magyar Péter legújabb támogatója, aki már nyíltan kimondja, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyar választásokba, és ezt úgy kell tenni, hogy Orbán minél nagyobbat bukjon. Mindebből teljesen egyértelműnek tűnik, hogy Magyar Péter oldalán akar Kijev beavatkozni a választásokba. 

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Kijevnek üzent a külügyminiszter: előbb az olaj, utána jöhet a pénz + videó

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kun Béla útján Ukrán Péter

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu