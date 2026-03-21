Magyar Péter szövetségese

Egy videóban Szternenko nyíltan arról beszélt, hogy a magyarországi választások kimenetele kulcsfontosságú Ukrajna számára. Egyértelművé tette: azt szeretné, ha Orbán Viktor vereséget szenvedne, és a jelenlegi kormány távozna. Szavai szerint a választás nem pusztán belpolitikai kérdés, hanem Kijev számára is stratégiai jelentőséggel bír.

Zelenszkij embere tehát beismeri, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyar választásokba, ezt ugyanis állami érdeknek tartják Kijevben.

A kijelentések súlyát tovább növeli, hogy Szternenko személye rendkívül ellentmondásos. Korábban több bűnüggyel is összefüggésbe hozták, és neve gyakran merül fel erőszakos cselekmények kapcsán. Az ukrán közéletben egyszerre tekintenek rá egyes körökben „hazafias szereplőként”, míg mások szerint a politikai erőszak egyik jelképe. Több forrás is kapcsolatba hozza Volodimir Zelenszkij környezetével, ami tovább erősíti a megszólalás politikai súlyát.

A videó új megvilágításba helyezheti Magyar Péter és az ukrán kapcsolatok kérdését is

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és részt vett nemzetközi fórumokon is, ami elemzők szerint arra utal, hogy a háttérben intenzív kapcsolattartás zajlik.

A botrányt tovább fokozta, hogy Szternenko korábban a Barátság kőolajvezeték jövőjével kapcsolatban is radikális kijelentést tett, és annak megszüntetését vetette fel. Egy ilyen lépés súlyos következményekkel járhatna Közép-Európa energiaellátására, így Magyarország számára is.

Ő Magyar Péter legújabb támogatója, aki már nyíltan kimondja, Ukrajnának érdeke beavatkozni a magyar választásokba, és ezt úgy kell tenni, hogy Orbán minél nagyobbat bukjon. Mindebből teljesen egyértelműnek tűnik, hogy Magyar Péter oldalán akar Kijev beavatkozni a választásokba.