Rendbontásra készül a Tisza-gárda? – A globális forradalom építőmesterének kézikönyvéből dolgozhatnak Magyar Péterék

„Vége van. Vége van, miniszterelnök úr. Vége van, elvtársak!” – Magyar Péter beszédeinek visszatérő eleme lett ez a sokat ismételt kifejezés, amely nemcsak a színpadon hangzik el, hanem tiszás molinókon és kampányanyagokban is rendre feltűnik.

A Tisza Párt elnöke olyannyira következetesen használja ezt a szlogent, hogy az a politikai kommunikációjának egyik kulcselemévé vált.

Molinó Magyar Péter szerdai fórumán Fotó: Képernyőfotó/Facebook

Azóta, egyfajta görbe tükröt mutatva, parodizálva a pártelnök kijelentéseit, kormánypárti influenszerek és politikusok is gyakran üzennek a Tisza Párt elnökének a „Vége van!” kifejezéssel. A legemlékezetesebb ezek közül kétségtelenül Menczer Tamás szembesítése volt, aki azt ismételgette a dühbe guruló Magyar Péternek: „Vége van, Kicsi!”

Nem Magyar Péter szellemi terméke. De miért fontos ez?

A „vége van” típusú üzenet jó eséllyel azonban nem Magyar Péter szellemi terméke. A Gotov je! (Vége van!) a szerbiai Otpor! mozgalom egyik legismertebb jelszava volt, amelyet Srdjan Popovic és társai tettek nemzetközileg ismertté a Milosevic-rendszer elleni kampány során. (Az Otpor! jelentése: Ellenállás!)

A világhálón mindmáig lehet vásárolni ebből a korból, ezzel a felirattal molinókat, matricákat.

Gotov je! = Vége van! - 999 dinárért, nagyjából 9 euróért vásárolható otporos matrica egy szerb online piactéren (Fotó: Képernyőfotó)

Srdjan Popovic, akit a The Guardian csak a globális forradalom titkos építőmesterének nevezett, 2017-ben

– a partizános Gulyás Márton szervezésében – Budapesten is megosztotta a tudását a hazai baloldal ismert arcaival.

Az Otpor! által alkalmazott kommunikációs és vizuális eszközök – köztük az ökölbe szorított kéz szimbóluma – azóta számos nemzetközi baloldali és aktivista mozgalomban megjelentek, az Antifától a Black Lives Matterig.

Hasonló jelképek és eszközök Magyar Péterék kampányában is feltűntek. Többek között a Puzsér Róbert nevéhez köthető Polgári Ellenállás mozgalom is használja mindezt, amely

idén két nappal a választások előtt „rendszerbontó nagykoncertet” szervez Budapestre.

De miért fontos egy ilyen nagykoncert Srdjan Popovic dimenziójában? Ezt maga a Magyar Péter kampányát nyíltan támogató Molnár Áron (Noár) mondta el korábban. A színész Srdjan Popovic könyvére hivatkozva arról beszélt: az ilyen események célja, hogy a tömegekben felgyülemlett energiát „cselekvő állampolgárokba csatornázzák.”