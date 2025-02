Magyar Péter aktivistái szerb mintára szerveznének erőszakos tüntetéseket

A Tisza Párt belső, úgynevezett programíró Discord-csoportjában a politikai formáció aktivistái arról beszélgettek, hogy a szerb mintát szem előtt tartva akarnak erőszakos demonstrációkat szervezni.

A beszélgető felek egyike az agresszív akcióiról ismert szerb Otpor! mozgalom tagja volt. Az Otpor! (szerb szó, jelentése: ellenállás) a Soros-hálózat és az amerikai titkosszolgálatok segítségével annak idején sikeresen lépett fel a Milosevic-rezsim ellen, később anarchista módszereiket exportálták külföldre. A mozgalom egyik legismertebb arca Szrgya Popovics, aki 2017-ben – a partizános Gulyás Márton szervezésében – Budapesten is megosztotta a tudását a hazai baloldal ismert arcaival.

De vissza a Tisza aktivistáihoz. Először is a Discord egy olyan internetes felület, ahol írásban és mikrofonon keresztül szóban is tudnak egymással kommunikálni a felhasználók. Magyar Péter pártja már hónapok óta használja a platformot, az úgynevezett programíró csoportja is itt működik. Másodszor e csoport olyannyira lényeges a szervezetben, hogy a Tisza politikusai többször hivatkoztak rá, tele van a párt hivatalos moderátoraival, sőt Magyar Péter is szokott utasítást adni.

Nekik ott van Magyar Péter

Az elmúlt hetek szerbiai tüntetéseinek nemcsak déli szomszédunknál volt nagy hatása, a Tisza Párt csoportjaiban is élénk figyelemmel kísérik a történéseket. Január végén például Gutási Gábor, a Tisza Párt mórahalmi és Csongrád-Csanád vármegyei szervezője lelkendezve írta a Discordon: „Hogy mit lehet tüntetésekkel elérni, itt a bizonyíték” – majd belinkelte azt a Telex.hu-s cikket, amelyben arról írtak, hogy lemondott a szerb miniszterelnök. Gutási hozzátette: a tüntetőknek nem volt vezetőjük, nekik viszont itt van Magyar Péter, így „kitartással meg lehetne csinálni”. Kiemelte: „Én még emlékszem az Otpor!-ra is, akkor minden nap kinn voltunk transzparensekkel a legkisebb városokban is és az is sikerrel zárult”.

24 órás blokád

A témához hozzászólt Majoros Péter is, aki információink szerint Szegeden és környékén segíti a Tisza Pártot (és nem azonos Majkával, az énekes-előadóval). Kifejtette például, hogy „déli szomszédjaink kevésbé a mémgyártás és a fotelből sárdobálás mellett döntöttek, inkább 24 órás blokádok és több 10 000-es tüntetések mellett tették le a voksukat. Talán érdemes lenne tanulni a hozzáállásukból, önkritikát gyakorolni és cselekedni a kellő hatékonysággal. Másban is felmerült már a gondolat, hogy nekünk még nem elég sz...r ahhoz, hogy ilyen határozott lépéseket tegyünk? Vagy esetleg ilyesmire nekünk nincs jogunk vagy lehetőségünk, mert mi megvárjuk a ’26-os választásokat? Szerintem nemcsak jogunk, lehetőségünk, de kötelességünk is minden esélyt megragadni” – írta Majoros.

Az aktivista és társai abban egyetértettek, hogy Magyarországon túl jól megy a fiatalok sora, nem eléggé elszántak, ráadásul hiányzik az az erő, „ami a déli szomszédainknál megvan”.

A csoportban egyébként Szerbiában élő egyetemistákat is keresnek, hogy tapasztalatokat kérjenek tőlük.

Fekete öves aktivisták, de kik ők?

Röviden bemutatjuk a Tisza Discord-csoportjából idézett szereplőket. A korábbi Otpor!-tag, Gutási Gábor vajdasági magyarként hivatkozik magára, és rendszeresen kommentel, posztol a szerbiai magyarságot érintő témákban. A férfi a Csongrád-Csanád vármegyei tiszás Facebook-csoport moderátora. Gutási volt az egyik szervezője Magyar Péter és Radnai Márk mórahalmi látogatásának, ahol közös képeket is készítettek.

Majoros Péter a gyermekdalokat előadó – és nem túl ismert – Habakuk zenekar frontembere, akinek Facebook-oldalán felváltva sorakoznak a gyermekeknek szóló események beharangozói, a Magyar Pétert éltető posztok, valamint kormányt lejárató álhírek. (Például egy állítólagos felhívás a nem létező Központi Tankerületi Központtól.)

Aszad és Trump

A Tisza Párt Discord-csatornáiról többször is írtunk korábban, a platformon található eszmecserék azért érdekesek, mert bepillantást engednek a kulisszák mögé. Magyar Péter és csapata például nem csinált különösebb gondot abból, hogy olyan álhíreket terjesztettek, miszerint a bukott szír elnök, Bassár el-Aszad gépe Budapesten landolt, ám a pártelnök követői nem fogadták ilyen nyugodtan mindezt.

Az az eset is árulkodó volt, amikor az aktivistákon pánik lett úrrá Trump választási győzelme után, hiszen így biztossá vált: Magyarék búcsút mondhatnak az amerikai forrásoknak.

Alinsky szelleme

Mindezek kapcsán érdemes felidézni, hogy – miként arról a Magyar Nemzet is beszámolt – a Tűzfalcsoport nemrégiben elemzést készített a Tisza Párt kapcsán, és arra jutott, hogy Magyar Péter Saul Alinsky radikális baloldali stratégiáit alkalmazza.

Az elemzés szerint Magyar érzelmi narratívákra épít, és olyan látványpolitizálást folytat, amelyet kizárólag a társadalmi feszültségek szítása és az állami szektorok lejáratása vezérel.