Olyan programot jelentettek be, amely erősíti az energiaszuverenitást

A Jedlik Ányos energetikai program 13 milliárd forintos kutatás-fejlesztési pályázatáról Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közös sajtótájékoztatón tettek bejelentést.

Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé tartozzon.

Lantos Csaba elmondta:

az Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása pályázatra mikro-, kis- és középvállalatok jelentkezését várják. Társadalmi konzultáció után döntöttek az igényelhető minimális támogatási összeg csökkentéséről, a vállalatok így száz- és hatszázmillió forint közötti forrásra pályázhatnak, amelyből innovatív energiatechnológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg.

A végleges pályázati felhívás a NKFIH – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján már elérhető.