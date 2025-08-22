Hihetetlen trükkel akarta átverni a rendőröket egy többszörösen körözött férfi – nem jött be

Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, s kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben tizenegy körözés volt érvényben ellene – közölte a Készenléti Rendőrség pénteken a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a járőrök a főváros VIII. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle.

A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát. Mint kiderült, a 26 éves budapesti férfi ellen tizenegy körözés volt érvényben: kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is; a bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is. A készenléti rendőrök a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Maren Winter)