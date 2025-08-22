Készenléti Rendőrségigazolványtrükk

Hihetetlen trükkel akarta átverni a rendőröket egy többszörösen körözött férfi – nem jött be

A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép egyáltalán nem hasonlított a férfira.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 12:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, s kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben tizenegy körözés volt érvényben ellene – közölte a Készenléti Rendőrség pénteken a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a járőrök a főváros VIII. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle.

A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát. Mint kiderült, a 26 éves budapesti férfi ellen tizenegy körözés volt érvényben: kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is; a bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is. A készenléti rendőrök a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Maren Winter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.