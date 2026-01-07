Turisták százai rekedtek egy szigeten

Az AFP francia hírügynökség jemeni helyi tisztségviselőkre hivatkozva kedden 416 ott rekedt turistáról adott hírt, köztük több mint 60 orosz állampolgárról.

A Yemenia Airways jemeni állami légitársaság Dzsiddába evakuálja a Szokotrán rekedt turistákat (Fotó: AFP)

Daniel Drake cseh külügyi szóvivő közölte, hogy a prágai külügyminiszternek jelenleg 27 cseh állampolgárról van tudomása Szokotrán.

Az Arab-tengerben található sziget idegenvezetői a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva kedden elmondták, hogy a helyi szállodák teljesen tele vannak vendéggel. Helyi lakosok pedig arról számoltak be: egyes látogatók arra kényszerültek, hogy magánházat béreljenek, másoknak pedig elfogyott a pénzük, mert útjukat csak pár naposra tervezték, megint mások az idegenvezetőknél szálltak meg.

A legtöbb helyi hotel és üzlet csak készpénzt fogad el. A pénzátutalásokhoz szükséges infrastruktúra csak korlátozottan elérhető és nagyon lassan működik.

A nemzetközi járatok kizárólag az Egyesült Arab Emírségeken keresztül érhették el Szokotrát. Noha Abu-Dzabi a jemeni polgárháborúban elvileg a szaúdi vezetésű katonai szövetség oldalán harcol az Irán hátszelét élvező síita húszi lázadókkal szemben, egyre inkább saját érdekeit is érvényesíti a konfliktusban. Az emírségek által támogatott Dél-Jemeni Átmeneti Tanács (STC) nevű milícia az utóbbi hetekben nagy területeket foglalt el részben a Szaúd-Arábiával közös határon.

Rijád visszavonulásra szólította fel az emírségekkel szövetséges milíciát, és támadást indított hadállásai ellen. Időközben az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma bejelentette, hogy befejezte csapatainak kivonását Jemenből. A nemzetközileg elismert jemeni kormány pedig szaúdi szövetségeseivel vissza tudott foglalni bizonyos térségeket.

A jemeni Yemenia Airways állami légitársaság most először közölte, hogy közvetlen járatokat indít Szokotráról a szaúd-arábiai Dzsiddába. Az első járat a tervek szerint szerdán indul és elsőként az ott rekedt turistákat fogják evakuálni. A légitársaság rendszeres heti légi összeköttetést kíván teremteni Dzsidda és Szokotra között, de az emírségeken keresztüli járatok újraindításáról egyelőre nincsenek értesülések.