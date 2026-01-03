jemenösszecsapásszakadár

A jemeni kormány műveletet indított a szakadárok ellen

A jemeni kormányerők közelednek a szeparatisták állásaihoz. A szakadárok az ország déli felének az elszakadását követelik, a kormány most igyekszik visszafoglalni az olajban gazdag közép-jemeni területeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 6:20
Fotó: - Forrás: AFPTV
A Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány pénteken műveletet indított a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) nemrég elfoglalt állásai ellen Hadramaut tartományban. Ahmed bin Brejk, az STC főparancsnok-helyettese, Hadramaut korábbi kormányzója megerősítette, hogy a kormányerők a szakadárok állásai felé közelednek.

A kormányerők a szakadárok állásaihoz közelednek
Fotó: - / AFP

Szálem el-Hanbasi, a tartomány kormányzója hangsúlyozta, igyekeznek „rendezett és békés úton” visszafoglalni az olajban gazdag közép-jemeni tartomány szóban forgó térségeit. Elmondta, a műveletekkel az állam fennhatóságának és a tartomány stabilitásának visszaállítására törekednek, elsősorban a régióban lévő kormányhivataloknál és stratégiai létesítményeknél.

A Tanács csütörtökön bejelentette, nem hajlandó kivonulni a nemrég megszerzett területekről.

Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia jemeni nagykövete azt közölte, az STC nem engedélyezte a leszállást a Tanács által ellenőrzött Ádenbe tartó szaúdi delegációt szállító repülőgép számára. Mohammed el-Dzsáber az X-en hangsúlyozta, hogy Rijád több hete igyekszik mindent megtenni, hogy mérsékelje a Jemenben kialakult feszültséget, ám törekvései süket fülekre találtak a szakadárokat vezető Ajdarúsz el-Zubejdínél. Mint mondta, a szaúdi küldöttség szintén a feszültség csökkentése érdekében utazott volna Ádenbe.

A szaúdi fél úgy tudja, Zubejdi csütörtökön adott utasítást az ádeni nemzetközi repülőtér lezárására.

Az STC korábban légi blokáddal vádolta Rijádot, amely szerinte rászorítja a gépeket arra, hogy a térséget Szaúd-Arábián keresztül közelítsék meg, hogy a szaúdi hatóságok további ellenőrzéseket eszközölhessenek.

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szakadárok decemberben több, Jemen déli részén lévő régiót vontak ki a Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány felügyelete alól, jóllehet papíron a kormány és az STC szövetségben áll a Jemen északi részét ellenőrző húszikkal szemben.

Az STC az ország déli régiójának elszakadását követeli, célja pedig az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Ajdarúsz el-Zubejdí, az STC vezetője pénteken bejelentette, hogy függetlenségi referendumot tartanának két éven belül. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy támogasson tárgyalásokat az érintett felek között északon és délen egy olyan megoldás érdekében, amely „garantálni fogja a déli lakosság jogait”.

Borítókép: Füst száll fel egy légicsapás után Jemen déli részén  (Fotó: AFP)

