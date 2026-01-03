A jemeni kormány műveletet indított a szakadárok ellen

A Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány pénteken műveletet indított a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) nemrég elfoglalt állásai ellen Hadramaut tartományban. Ahmed bin Brejk, az STC főparancsnok-helyettese, Hadramaut korábbi kormányzója megerősítette, hogy a kormányerők a szakadárok állásai felé közelednek.

A kormányerők a szakadárok állásaihoz közelednek

Fotó: - / AFP

Szálem el-Hanbasi, a tartomány kormányzója hangsúlyozta, igyekeznek „rendezett és békés úton” visszafoglalni az olajban gazdag közép-jemeni tartomány szóban forgó térségeit. Elmondta, a műveletekkel az állam fennhatóságának és a tartomány stabilitásának visszaállítására törekednek, elsősorban a régióban lévő kormányhivataloknál és stratégiai létesítményeknél.

Ahmed bin Brejk, az STC főparancsnok-helyettese, Hadramaut korábbi kormányzója megerősítette, hogy a kormányerők a szeparatisták állásai felé közelednek.